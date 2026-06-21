Muere Ramiro Valdés, Uno de los Históricos Comandantes de la Revolución Cubana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó el fallecimiento y lo describió como una pérdida profundamente dolorosa

Viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez. Foto: @DiazCanelBViceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez. Foto: @DiazCanelB

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ramiro Valdés, figura clave de la Revolución Cubana, muere a los 94 años. Díaz-Canel lamenta su partida, comparándola con la de un padre. Descubre su historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Muere Ramiro Valdés, Uno de los Históricos Comandantes de la Revolución Cubana