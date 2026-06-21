Muere Ramiro Valdés, Uno de los Históricos Comandantes de la Revolución Cubana

El viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la Revolución Cubana, falleció este domingo a los 94 años en La Habana, informaron medios estatales de la isla.

Valdés Menéndez formó parte del núcleo fundacional del movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro y es considerado uno de los protagonistas clave en las primeras acciones armadas contra el gobierno de Fulgencio Batista. Su muerte marca el cierre de una de las trayectorias más longevas dentro del liderazgo político y militar cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó el fallecimiento y lo describió como una pérdida profundamente dolorosa. “La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”, escribió.

En su mensaje, Díaz-Canel destacó la lealtad de Valdés al liderazgo de Fidel Castro y Raúl Castro, así como su compromiso con los ideales del movimiento revolucionario. “Cada acto de su vida estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada”, añadió.

La trayectoria de Valdés Menéndez incluye su participación en el asalto al cuartel Moncada en 1953, considerado el inicio simbólico de la lucha revolucionaria, así como su incorporación a la expedición del yate Granma en 1956. Posteriormente, se integró al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, donde combatió junto a Ernesto “Che” Guevara en la guerra contra el régimen de Batista.

Tras el triunfo de la Revolución en 1959, ocupó diversos cargos dentro del Estado cubano y se mantuvo como una figura de alta relevancia en la estructura política del país durante décadas, hasta sus últimos años de vida pública.

Su fallecimiento ocurre en una fecha simbólica para la nación, el Día de los Padres en Cuba, lo que dio un matiz aún más emotivo a las reacciones oficiales.

Con información de EFE