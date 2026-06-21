“Necesitamos Terminar con los Cárteles”, Dice J.D. Vance y Reitera Su Apoyo a México

El vicepresidente estadounidense reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con México para combatir a los cárteles del narcotráfico

Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Foto: AFPVicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Foto: AFP

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El vicepresidente Vance busca colaboración con México contra cárteles, pero advierte: EE.UU. actuará para proteger a su gente. Conoce los detalles.

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