“Necesitamos Terminar con los Cárteles”, Dice J.D. Vance y Reitera Su Apoyo a México

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que su gobierno busca trabajar de manera coordinada con México para combatir a los cárteles del narcotráfico, a los que calificó como organizaciones extremadamente peligrosas que han fortalecido su poder durante los últimos años.

Durante una entrevista con Ilia Calderón en el programa dominical Esta Semana, el vicepresidente estadounidense reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con México para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero advirtió que Washington tomará las medidas que considere necesarias para salvaguardar a la ciudadanía estadounidense.

“Lo que queremos es trabajar con las autoridades mexicanas para ver que ellos pueden encargarse de los cárteles. Nosotros, claro, debemos tomar medidas defensivas para proteger al pueblo estadounidense. Queremos trabajar con el gobierno de México, pero sí necesitamos acabar con estos cárteles; son organizaciones muy peligrosas”, declaró.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. JD Vance: 'Estados Unidos se reserva el derecho' a intervenir en México | Entrevista completa

Vance sostuvo que durante la administración del expresidente Joe Biden los cárteles ampliaron su influencia debido a las ganancias obtenidas por el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Incluso los comparó con organizaciones terroristas por su capacidad económica y operativa.

“Queremos ayudarle al gobierno mexicano y al pueblo de México a reducir el poder de esos cárteles. México es un país increíble, con una gran riqueza natural y una población extraordinaria, pero los cárteles son como un cáncer para México. Queremos ayudarles a lidiar con eso”, afirmó.

¿Habrá acciones militares estadounidenses en territorio mexicano?

Cuestionado sobre la posibilidad de acciones militares estadounidenses en territorio mexicano, el vicepresidente evitó descartar esa opción y señaló que Washington se reserva el derecho de actuar cuando considere que existe una amenaza directa para su seguridad nacional.

“Tomaríamos medidas militares si nos pareciera necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo salvo en colaboración con el gobierno de México, pero debemos reservarnos ese derecho”, indicó.

Como ejemplo, mencionó un escenario en el que un cargamento de armas y fentanilo estuviera por ingresar a Estados Unidos y la única forma de detenerlo fuera actuar directamente contra un cártel.

“Nos encantaría colaborar con el gobierno mexicano, pero tenemos que defender a nuestro pueblo”, concluyó.