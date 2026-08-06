Internacional

Embajador Lazzeri se Reúne con Familia de Mexicano Asesinado por Agentes del ICE

El encuentro con los familiares del mexicano Lorenzo Salgado Araujo tuvo lugar en el Consulado General de México en Houston

Un monumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado. Foto: APUn monumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado. Foto: AP

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