Embajador Lazzeri se Reúne con Familia de Mexicano Asesinado por Agentes del ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunió este miércoles 5 de agosto de 2026 con los familiares de Lorenzo Salgado Araujo, connacional asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Escuchar a Ronaldo Salgado hablar de su padre, Lorenzo Salgado Araujo, es un recordatorio de que detrás de cada caso hay una familia que merece verdad y justicia", escribió el embajador en la red social X.

Escuchar a Ronaldo Salgado hablar de su padre, Lorenzo Salgado Araujo, es un recordatorio de que detrás de cada caso hay una familia que merece verdad y justicia.



Hoy me reuní con la familia de Lorenzo y con el equipo jurídico de @ACLUTx en el @ConsulMexHou. Por instrucciones de… — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) August 6, 2026

Al encuentro, que tuvo lugar en el Consulado General de México en Houston, también asistió el equipo jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas (ACLU of Texas).

El embajador recordó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller mexicano Roberto Velasco, el gobierno de México "no dejará sola a la familia de Salgado".

"Seguiremos acompañándolos hasta que los hechos se esclarezcan y se haga justicia", añadió Lazzeri en la publicación.

¿Quién es Lorenzo Salgado?

Lorenzo Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos, falleció el pasado 7 de julio a los 56 años tras ser baleado por los agentes migratorios durante una parada de tráfico en Houston (Texas).

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, sostiene que Salgado intentó envestir a los agentes con su vehículo, una versión que niegan testigos y familiares, quienes reclaman una investigación independiente.

Era padre de tres hijos y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.

AMP