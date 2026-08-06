Anthropic Abre Vacantes para Ingenieros para Nuevo Equipo de IA Claude; Estos Son los Requisitos

Anthropic anunció la creación de un equipo interno dedicado a diseñar chips a la medida para sus modelos de inteligencia artificial, como parte de su estrategia para hacer frente a la escasez de semiconductores necesarios para entrenar y operar sistemas cada vez más avanzados.

Para ello, la empresa abrió vacantes dirigidas a ingenieros con experiencia en todo el espectro de hardware y software de diseño de chips.

¿Qué anunció Anthropic sobre su nuevo equipo de chips?

La empresa indicó que está contratando ingenieros con experiencia en distintas disciplinas de hardware y software, para colaborar en el diseño de chips personalizados y de modelos de inteligencia artificial que permitan que Claude funcione con mayor rapidez y eficiencia, a la escala que demandan sus clientes.

¿Qué requisitos piden las vacantes del nuevo equipo?

De acuerdo con las convocatorias publicadas por la compañía para su "Custom Chip Team" (Equipo de Chips Personalizados), Anthropic busca perfiles con experiencia profunda y práctica en al menos un dominio del diseño de semiconductores, entre ellos:

Diseño de front-end.

Verificación pre-silicio.

Diseño físico.

Entre los requisitos más exigentes destaca que los candidatos deben demostrar "contribuciones personales directas" a la fabricación final de un chip (lo que en la industria se conoce como tape-out), es decir, experiencia real llevando un diseño desde la especificación hasta el silicio.

Las vacantes también buscan perfiles capaces de escribir especificaciones y definiciones de interfaz, tomar decisiones técnicas relevantes de forma autónoma y colaborar con los equipos de inferencia, rendimiento e infraestructura de la compañía.

¿Cuánto pagará Anthropic por estas posiciones?

De acuerdo con las convocatorias de empleo, el rango salarial para estas vacantes va de los 320,000 a los 485,000 dólares anuales, una cifra considerada alta incluso dentro de la industria de semiconductores, en medio de una intensa competencia por atraer talento especializado en inteligencia artificial y diseño de chips.

¿Por qué Anthropic decidió crear su propio equipo de chips?

La compañía explicó que los chips a la medida representan otro paso dentro de su estrategia de múltiples chips, y que continuará utilizando hardware de distintos proveedores, entre ellos Amazon Web Services, Google, Nvidia y AMD. Es decir, el desarrollo de chips propios no sustituirá el uso de estas plataformas, sino que se sumará a ellas.

Anthropic no ha dado a conocer un calendario para sus planes de chips, ni ha aclarado si tiene intención de fabricarlos por sí misma o a través de un socio externo.

Con información de: Reuters

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