Ciencia y Tecnología

Anthropic Abre Vacantes para Ingenieros para Nuevo Equipo de IA Claude; Estos Son los Requisitos

La empresa abrió vacantes dirigidas a ingenieros con experiencia en todo el espectro de hardware y software de diseño de chips

Icono de la aplicación Claude. Foto: ReutersIcono de la aplicación Claude. Foto: Reuters

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