Anthropic Abre Vacantes para Ingenieros para Nuevo Equipo de IA Claude; Estos Son los Requisitos
La empresa abrió vacantes dirigidas a ingenieros con experiencia en todo el espectro de hardware y software de diseño de chips
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Anthropic anunció la creación de un equipo interno dedicado a diseñar chips a la medida para sus modelos de inteligencia artificial, como parte de su estrategia para hacer frente a la escasez de semiconductores necesarios para entrenar y operar sistemas cada vez más avanzados.
Para ello, la empresa abrió vacantes dirigidas a ingenieros con experiencia en todo el espectro de hardware y software de diseño de chips.
La empresa indicó que está contratando ingenieros con experiencia en distintas disciplinas de hardware y software, para colaborar en el diseño de chips personalizados y de modelos de inteligencia artificial que permitan que Claude funcione con mayor rapidez y eficiencia, a la escala que demandan sus clientes.
De acuerdo con las convocatorias publicadas por la compañía para su "Custom Chip Team" (Equipo de Chips Personalizados), Anthropic busca perfiles con experiencia profunda y práctica en al menos un dominio del diseño de semiconductores, entre ellos:
Diseño de front-end.
Verificación pre-silicio.
Diseño físico.
Entre los requisitos más exigentes destaca que los candidatos deben demostrar "contribuciones personales directas" a la fabricación final de un chip (lo que en la industria se conoce como tape-out), es decir, experiencia real llevando un diseño desde la especificación hasta el silicio.
Las vacantes también buscan perfiles capaces de escribir especificaciones y definiciones de interfaz, tomar decisiones técnicas relevantes de forma autónoma y colaborar con los equipos de inferencia, rendimiento e infraestructura de la compañía.
De acuerdo con las convocatorias de empleo, el rango salarial para estas vacantes va de los 320,000 a los 485,000 dólares anuales, una cifra considerada alta incluso dentro de la industria de semiconductores, en medio de una intensa competencia por atraer talento especializado en inteligencia artificial y diseño de chips.
La compañía explicó que los chips a la medida representan otro paso dentro de su estrategia de múltiples chips, y que continuará utilizando hardware de distintos proveedores, entre ellos Amazon Web Services, Google, Nvidia y AMD. Es decir, el desarrollo de chips propios no sustituirá el uso de estas plataformas, sino que se sumará a ellas.
Anthropic no ha dado a conocer un calendario para sus planes de chips, ni ha aclarado si tiene intención de fabricarlos por sí misma o a través de un socio externo.
Con información de: Reuters
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