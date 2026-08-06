Confirman Monto que Darán de Apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026: Cuánto es y Quiénes Cobran

Durante los próximos días llegará el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares que da el programa Mi Beca para Empezar 2026, por eso acá te decimos cuánto cobrarán los alumnos de educación básica de preescolar y secundaria, pues el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) ya confirmó el monto que darán por nivel.

Aunque la gran mayoría ya solo espera la caída del pago, también hay otros beneficiarios que están a la espera de la entrega de su Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares 2026, por eso en una nota ya te dijimos quiénes la reciben, pues es importante recordar que este apoyo es distinto al que brinda la Beca Rita Cetina para los niños de primaria.

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¿Cuánto darán de apoyo en la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares 2026?

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Fibien de la CDMX anunció los montos que darán a niños de preescolar y estudiantes de secundaria de cara al inicio del ciclo escolar 2026/2027 por el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares. La cantidad de dinero que va a ser depositada es la siguiente:

Preescolar: 970 pesos .

Secundaria: 1,180 pesos.

¿Quiénes cobran el apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026?

Además de darse a conocer los montos oficiales, la autoridades encargadas de Mi Beca para Empezar también anunciaron que quienes van a recibir el pago anual correspondiente a Uniformes y Útiles Escolares son todos aquellos beneficiarios que tengan a la mano su tarjeta o que hayan hecho su registro a más tardar el 30 de junio 2026.

Esta será la primera ves que Mi Beca para Empezar no de pago a los alumnos de primaria, pues ellos deben cobrar el apoyo anual que brinda la Beca Rita Cetina a nivel nacional y que durante el mes de agosto 2026 tiene dispersión en todo México.

Por ahora solo queda pendiente saber cuándo depositan el apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026, por eso es importante estar al pendiente de lo que se publique en las redes sociales oficiales del Fibien CDMX.

AO