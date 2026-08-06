Confirman Monto que Darán de Apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026: Cuánto es y Quiénes Cobran

Durante los próximos días llegará el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares que da el programa Mi Beca para Empezar 2026, por eso acá te decimos cuánto cobrarán los alumnos de educación básica de preescolar y secundaria, pues el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) ya confirmó el monto que darán por nivel.
¿Cuánto darán de apoyo en la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares 2026?
A través de su cuenta oficial de Facebook, el Fibien de la CDMX anunció los montos que darán a niños de preescolar y estudiantes de secundaria de cara al inicio del ciclo escolar 2026/2027 por el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares. La cantidad de dinero que va a ser depositada es la siguiente:
Preescolar: 970 pesos.
Secundaria: 1,180 pesos.
¿Quiénes cobran el apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026?
Además de darse a conocer los montos oficiales, la autoridades encargadas de Mi Beca para Empezar también anunciaron que quienes van a recibir el pago anual correspondiente a Uniformes y Útiles Escolares son todos aquellos beneficiarios que tengan a la mano su tarjeta o que hayan hecho su registro a más tardar el 30 de junio 2026.
Esta será la primera ves que Mi Beca para Empezar no de pago a los alumnos de primaria, pues ellos deben cobrar el apoyo anual que brinda la Beca Rita Cetina a nivel nacional y que durante el mes de agosto 2026 tiene dispersión en todo México.
Por ahora solo queda pendiente saber cuándo depositan el apoyo para Uniformes y Útiles Escolares 2026, por eso es importante estar al pendiente de lo que se publique en las redes sociales oficiales del Fibien CDMX.