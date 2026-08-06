Programas sociales

Confirman Monto que Darán de Apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026: Cuánto es y Quiénes Cobran

Las autoridades de Mi Beca para Empezar dieron a conocer el monto que darán en la Tarjeta Uniformes y Útiles Escolares a niños de preescolar y secundaria en 2026.

Confirman monto que darán de apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026 cuánto depositarán y a quiénesEl apoyo para Útiles y Uniformes Escolares está por ser depositado en 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+