Convocatoria para Apoyo Hombres y Mujeres de 18-64 Años: ¿Qué Día Abre Registro en Agosto 2026?

Se lanzó la convocatoria para el apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años, que abrirá registro en agosto 2026, y si te interesa incorporarte a este programa, acá te decimos qué día es la inscripción en línea y los requisitos para que puedas solicitar la ayuda en la Ciudad de México (CDMX).

Mientras continúa el registro para personas de 30 a 64 años a nivel nacional, uno de los programas más esperados recibirá solicitudes en la capital del país para otorgar un apoyo de más de 10 mil pesos a sus beneficiarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿Qué apoyo abrirá registro para hombres y mujeres de 18 a 64 años en CDMX?

Las personas de 18 a 64 años que viven en alguna de las 16 alcaldías podrán inscribirse al programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el Seguro de Desempleo CDMX 2026, el cual ofrece una ayuda de 3,566 pesos mensuales hasta por tres ocasiones.

El apoyo económico tiene la finalidad de cubrir los gastos de búsqueda de empleo, además de ofrecer cursos de capacitación e implementar acciones de vinculación laboral a las personas beneficiarias.

¿Cuándo abre registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años?

Las inscripciones al Seguro de Desempleo CDMX 2026 solo estarán abiertas un día, el próximo martes 11 de agosto de 2026 y comenzará desde el primer minuto del día, es decir a las 00:01 horas y terminará a las 23:59 horas.

Para realizar el registro del apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años, los interesados deben ingresar a la plataforma en línea del programa Seguro del Desempleo 2026 en este enlace: https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/ e iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes, deberás crear primero esta cuenta.

Entre los documentos que debes adjuntar en formato PDF, PNG o JPG están los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Documentación que demuestre la pérdida del empleo formal.

Carta compromiso.

Carta Bajo protesta de Decir Verdad.

Una vez que los interesados hagan su registro deberán estar pendientes de la información que publique la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX para conocer los resultados de las inscripciones y saber si recibirán el apoyo de más de 10 mil pesos.

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