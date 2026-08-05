Programas sociales

Convocatoria para Apoyo Hombres y Mujeres de 18-64 Años: ¿Qué Día Abre Registro en Agosto 2026?

Las personas de 18 a 64 años podrán solicitar un apoyo económico de 3,566 pesos mensuales hasta por tres ocasiones en CDMX

Checa Qué Día Abre Registro de Apoyo Hombres y Mujeres de 18 a 64 Años en Agosto 2026Abrirá registro uno de los apoyos más esperados en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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