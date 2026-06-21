Donald Trump Afirma que Keir Starmer Dimitirá como Primer Ministro de Reino Unido

Estas declaraciones de Trump llegan en medio de rumores de la renuncia de Starmer, que algunos medios británicos dan por hecha para este mismo lunes.

Donald Trump y Keir StarmerEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Foto: Reuters
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