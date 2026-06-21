Estados Unidos e Irán Conversan de Paz en Suiza con Líbano y Ormuz Sobre la Mesa

Las conversaciones encabezadas por J. D. Vance y Mohammad Baqer Qalibaf iniciaron en Bürgenstock, anunció Catar

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Comienzan en Suiza las cruciales conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Con el estrecho de Ormuz cerrado y tensiones en Líbano, ¿podrán alcanzar un alto al fuego definitivo?

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