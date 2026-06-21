Estados Unidos e Irán Conversan de Paz en Suiza con Líbano y Ormuz Sobre la Mesa

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, encabezadas por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, se llevan a cabo este domingo en un complejo turístico de los Alpes suizos. Aunque buscan poner fin a la guerra, persisten las diferencias por el estrecho de Ormuz y la exigencia de Teherán de que cesen los ataques israelíes en Líbano.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que las delegaciones de ambos países llegaron a Bürgenstock, al igual que los mediadores, Pakistán y Catar. Fotografías y videos mostraron a funcionarios saludándose.

Un par de horas más tarde, Catar anunció que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles pasado para terminar el conflicto que estalló a finales de enero.

"El Estado de Catar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán", informó el ministerio de Exteriores catarí en un comunicado.

La Cancillería catarí informó que se crearon grupos técnicos para negociar el acuerdo final y equipos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando de entendimiento, con el compromiso de todas las partes de avanzar de buena fe hacia un acuerdo integral y duradero.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 60 días para las negociaciones, pero el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán ordenó el sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a ​los ataques israelíes en Líbano, aunque el ejército estadounidense dijo que los buques mercantes seguían operando.

Este domingo, en el complejo de Bürgenstock, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que la reunión con el país norteamericano no busca negociar el acuerdo final, sino verificar el cumplimiento previo de los artículos clave del Memorando de Entendimiento, especialmente el Artículo 1 que se refiere al fin total de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano, antes de poder avanzar a la fase definitiva.

"Según el artículo 13 del memorando de entendimiento, el inicio de las negociaciones para el acuerdo final está condicionado a la ejecución de los artículos 1, 4, 5, 10 y 11. Sin la ejecución de estas disposiciones, especialmente el artículo 1 (fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano), no es posible entrar en la fase de negociación para el acuerdo final", posteó el funcionario en X.

"Las conversaciones de hoy se centran en la ejecución de las disposiciones mencionadas, especialmente el artículo 1, así como en la revisión de las medidas previstas para implementar los artículos 10 (asunto de las exportaciones de petróleo de Irán) y 11 (liberación de los activos bloqueados de Irán)", añadió.

Previamente, autoridades del régimen reiteraron que no hay permisos de navegación en el cruce clave del crudo y el gas mundial.

Estos acontecimientos podrían complicar las conversaciones en las que ambas partes quieren avanzar hacia un acuerdo provisional mediado por Pakistán y firmado ‌el miércoles por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro meses.

Vance llegó al pintoresco complejo turístico suizo, al que se accede por una estrecha carretera que serpentea entre frondosas colinas y varios controles de seguridad custodiados por guardias armados, tras aterrizar en la base aérea de Emmen a primera hora del domingo, acompañado por su esposa, Usha Vance.

Vance espera avances en tema nuclear y Líbano

Las conversaciones, en las que participan los mediadores, estaban previstas para "a lo largo de la mañana", dijo el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza ⁠en un comunicado.

"Espero que podamos avanzar en la cuestión nuclear y en el tema del alto al fuego en Líbano", con "un par de días de conversaciones" por delante, dijo Vance a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, antes de partir.

La Guardia Revolucionaria de Irán, que acusa a Israel de "crímenes" en Líbano que violan los ‌compromisos de Estados Unidos con el alto al fuego, advirtió que los buques correrían peligro si se acercaran al estrecho, por el que circulaba ‌una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques el 28 de febrero.

A pesar de ⁠la tregua en Líbano, las fuerzas israelíes y el grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán, se enfrentaron el sábado.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que el sábado transitaron por el estrecho 55 buques mercantes, que transportaban más de 17 millones de barriles de petróleo con destino a los mercados mundiales, y se comprometió a que las fuerzas estadounidenses garantizarían la continuidad del tráfico comercial.

Trump dijo que no se cobraría peaje por el paso por el estrecho ni durante el alto al fuego de 60 días ni después, a ​menos que Estados Unidos lo impusiera en caso de ​que fracasaran las negociaciones de paz.

En una publicación ‌en las redes sociales, mencionó la posibilidad de que Estados Unidos cobrara un peaje "por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Medio Oriente" si no se alcanzaba un acuerdo de paz.

Mohamad Mojber, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, acusó a Estados Unidos de no haber aplicado el primero de los 14 puntos del acuerdo con Irán, que incluye un alto al fuego "en todos los frentes", incluido Líbano.

Añadió que, mientras el acuerdo se quedara sólo en el papel, el flujo de energía de Medio Oriente seguiría paralizado. Por otra parte, ​el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, dijo que, si las partes interesadas occidentales se adhieren al espíritu del pacto, hay cientos de oportunidades de inversión y modelos de contrato listos para ser aprovechados, según el medio de comunicación del ministerio, Shana.

Israel no cede en Líbano

La delegación iraní en el complejo turístico —propiedad ‌de Qatar, que ha mediado en los esfuerzos de paz— incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, así como a altos cargos de seguridad, del banco central y del sector petrolero, según medios iraníes.

Además de Vance, el equipo negociador estadounidense incluye a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que Irán presionaría para que se cumplieran los compromisos, citando los incumplimientos anteriores de la otra parte a la hora de respetar los acuerdos.

Pakistán informó que su primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Syed Asim Munir, habían llegado para sumarse a las conversaciones en el complejo turístico, sobre el que sobrevolaban helicópteros.

En una entrevista con Fox News antes de salir de Estados Unidos, Vance dijo ‌que confiaba en que el alto el fuego se mantendría y que no había visto indicios de que el estrecho de Ormuz estuviera cerrado.

El cese de los combates en Líbano era una de las condiciones para iniciar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear ⁠de Teherán y otras cuestiones.

Sin embargo, responsables de la defensa civil libanesa afirmaron que los ataques israelíes habían causado la muerte de 20 personas el sábado, pocas horas después de que entrara en vigor la tregua.

Israel dijo que estaba respondiendo a los ataques de Hezbolá, mientras que el grupo ​declaró que no permitiría ​a Israel "libertad de ​movimiento" en Líbano.

El gobierno de Benjamin Netanyahu afirma que no forma parte del acuerdo entre Irán y Estados Unidos y que mantendrá sus ​fuerzas en el territorio libanés que ocupa. En un comunicado, sus fuerzas armadas señalaron que Israel estaba comprometido con el alto al fuego, pero que actuaría contra cualquier amenaza.

ASJ