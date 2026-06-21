Sheinbaum Envía Mensaje de Felicitación por Día del Padre 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una felicitación a los papás este domingo, en el marco de la celebración del Día del Padre 2026.

Este domingo se celebra a las paternidades, de acuerdo con la tradición de llevar a cabo este festejo cada tercer domingo de junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Día del Padre: Secretario de Marina Reconoce a Padres de la Armada de México

Sheinbaum felicita a los papás

A través de un mensaje compartido en redes sociales, la mandataria reconoció a los hombres que han llevado a cabo la labor paterna con amor, trabajo y esfuerzo.

"¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México", escribió.

En su breve mensaje, Shienbaum deseó un gran día, lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

La mandataria se ha caracterizado por brindar algunas palabras en sus eventos o a través de canales oficiales en fechas como la que se celebra este 21 de junio de 2026 o el Día de las Madres.

Secretario de Marina expresa su reconocimiento a los padres

A estas felicitaciones se suma el mensaje del secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien expresó su reconocimiento y gratitud a todos los padres, en especial a quienes forman parte de la Marina, "quienes cumplen diariamente con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo la noble misión de servir a nuestra Nación", escribió.

"Ser padre es una misión que se lleva en el corazón; es guiar con el ejemplo, transmitir los más altos valores y contribuir a la construcción de un mejor futuro para las nuevas generaciones. Es también entregar amor, esfuerzo y sacrificio a quienes más aman: sus hijos", agregó..