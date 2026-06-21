Marchas HOY 21 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasQue no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México. Foto: Reuters.

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No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX. Infórmate sobre las marchas y eventos de hoy 21 de junio de 2026 y ajusta tus rutas con antelación.

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