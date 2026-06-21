Marchas HOY 21 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 21 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, ocho concentraciones, siete rodadas ciclistas, tres rodadas de autos, una rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 horas. Asamblea Antifa Antimundialista de Rollers, Skaters and BMX. Marcharán del Ángel de la Independencia a la Alameda Central para exigir la reconstrucción del Skatepark San Antonio Abad, demolido por obras vinculadas al Mundial de Futbol 2026.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

12:00 horas. Colectiva “Hijas de la Cannabis”. Se concentrarán en Plaza Tlaxcoaque para un evento cultural en el que exigirán espacios libres y seguros para las consumidoras de cannabis y realizarán una colecta de ropa y juguetes para hospitales infantiles.

12:00 horas. Laboratorio 4:20. Se darán cita en avenida Chapultepec y Amberes para una jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

12:00 horas. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Se reunirán en el Ángel de la Independencia para un evento político-cultural en el que exigirán un futbol libre de genocidio, la expulsión de la Federación Israelí de la FIFA y el cese de la guerra en Palestina.

17:00 horas. Comunidad de Residentes Argentinos. Se concentrarán en el Ángel de la Independencia para realizar el “Banderazo de Argentina”, en apoyo a su selección previo a su compromiso mundialista.

Rodadas ciclistas, de autos y motociclistas

08:00 horas. 1200 Sentimientos Cúbicos México. Saldrán de las Astas de Ciudad Universitaria con destino a Coroneo, Guanajuato, en rodada motociclista.

06:40 horas. Biciorientados. Saldrán de Vips Plaza Oriente con destino a Tizayuca, Hidalgo, en rodada ciclista recreativa.

07:00 horas. Azcapobike. Partirán del Parque de Bolsillo con destino al Parque Ecológico Lago de Texcoco, Estado de México, en rodada ciclista recreativa.

07:30 horas. Gatos Bloqueadores Biker. Saldrán del bajo puente del Estadio Ciudad de México con destino a Cocotitlán, Estado de México, en rodada motociclista.

08:00 horas. Caravana por el Día Mundial del Vocho 2026. Partirán de la Monumental Plaza de Toros con destino a Walmart Lomas Toreo, en recorrido por avenida Insurgentes Norte y Periférico Norte.

#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/wOqCyiCT05 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 21, 2026

09:00 horas. Rodada Vocho Fest 2026 “El Hormiga”. Saldrán del Monumento a Morelos con destino al Ángel de la Independencia en caravana de vehículos Volkswagen Sedán.

21:00 horas. Rodada Automotriz “Custom Premium Show México 2026”. Partirán de la Glorieta de la Diana Cazadora con destino al Ángel de la Independencia en exhibición de vehículos modificados.

Eventos de esparcimiento

18:00 horas. La Caravana del Amor. Se concentrarán en el Auditorio Nacional para una caravana temática.

Durante el día. México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”. Se realizarán actividades artísticas en el Palacio de Bellas Artes como parte del festival cultural.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ