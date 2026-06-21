Curazao Suma Primer Punto en un Mundial Con Eloy Room Imbatible; Ecuador, Casi Eliminado

El portero de la isla caribeña se quedó a una atajada del récord histórico de Tim Howard en una noche memorable que le permitió a su equipo la primera unidad en una Copa del Mundo

CurazaoEl empate no elimina matemáticamente a ninguno de los dos equipos, pero deja a Ecuador en una situación crítica. Foto: Reuters.

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Curazao hace historia en el Mundial con un empate 0-0 ante Ecuador, gracias a la actuación imbatible de Eloy Room. Ecuador, sin gol, enfrenta una misión imposible contra Alemania.

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