Curazao Impone Récord por Mundial 2026: Recibe Este Reconocimiento

Este es el motivo por el que Curazao impuso un rércord relacionado con el Mundial 2026

Jugadores de CurazaoJugadores de Curazao en el Mundial 2026. Foto: EFE

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Curazao hace historia en el Mundial 2026: rompe récord como el país más pequeño en clasificarse. Descubre cómo su debut dejó una marca inolvidable.

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