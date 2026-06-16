Curazao Impone Récord por Mundial 2026: Recibe Este Reconocimiento

Curazao impuso un rércord relacionado con el Mundial 2026, te decimos de qué se trata.

Cabe recordar que la isla debutó en su primera Copa del Mundo, aunque perdió 7 a 1 contra Alemania, la selección de Curazao salió a competir, igualó el partido en el primer tiempo y protagonizó la historia paralela más bonita del encuentro.

El gol de Comenencia de 22 años fue uno, pero la historia de Deveron Fonville fue otra: el lateral izquierdo que hace ocho meses jugaba en fútbol amateur cerró una jugada de Leroy Sané con una barrida providencial que le valió más aplausos que varios goles.

Reconocimiento a Curazao

Curazao rompió un récord por ser el país con la población más pequeña en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tener 156,115 habitantes.

Este martes, Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, recibió el certificado por parte del Guinness World Records (Libro Guinness de los récords).