¿Dónde Ver América vs Santos En Vivo y Gratis? Canal y Horario del Partido de Jornada 3 Liga MX

Luego de un inicio del torneo de Apertura 2026 poco favorable, Las Águilas se miden ante Los Laguneros este domingo 2 de agosto en el Coloso de Santa Úrsula. Si no te quieres perder este partido de la Jornada 3 de la Liga MX, checa aquí dónde ver gratis y en vivo América vs Santos, así como el horario.

El equipo de Coapa ha sido el vencedor de los últimos encuentros, pero su resultado no ha sido uno de los más destacados, pues ante el Querétaro se impuso 1-o, mientras que obtuvo un empate ante el Atlante.

Por su parte, Los Guerreros vienen de dos jornadas poco favorecedoras: en la primera fecha del torneo cayeron ante Monterrey 3-2, mientras que el pasado sábado perdieron 0-1 ante el Atlas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Felipe Cárdenas Analiza Polémica por Privatización del Mundial y Futuro de la FIFA

¿A qué hora es América vs Santos hoy?

El América vs. Santos se juega este domingo 2 de agosto en el Estadio Banorte.

¿A qué hora es el América vs. Santos? El partido inicia en México a las 17:00 horas.

¿Dónde ver América vs Santos en vivo y gratis?

El partido América vs. Santos puedes seguirlo gratis y en vivo este domingo a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta,; sin embargo, en caso de que quieras verlo por TV restringida, tienes la opción de TUDN.

¿Dónde ver América vs Santos en línea? En caso de que quieras seguir la transmisión en streaming, puedes hacerlo a través de ViX Premium.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América vs Santos?

América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes,Cristian Borja, Ícaro , Erick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Henry Martín

Santos: Carlos Acevedo, Emanuel Echeverria, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Mauricio Cuevas, Salvador Mariscal, C. Gruezo, Ramiro Sordo, Ezequiel Ballaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio