Futbol

México Sub 23 Ya Tiene Rival: ¿Contra Quién Jugará la Semifinal de los Centroamericanos 2026?

El tricolor logró liderato del Grupo A al sumar dos victorias y un empate y buscar seguir en la cima de la región como lo conseguido hace tres años

¿Contra Quién Va México Sub-23 en Semifinales de Centroamericanos 2026 tras Vencer a Guatemala?Jugadores de la Selección Mexicana de futbol sub-23 en los Centroamericanos 2026. Foto: X @miseleccionsubs

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México mostró superioridad en el estadio Cibao, de República Dominicana y sigue en la batalla por mantener el oro logrado en San Salvador 2023 y ahora enfrentará a Panamá para lograr el pase a la final y asegurar una presea

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