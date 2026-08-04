México Sub 23 Ya Tiene Rival: ¿Contra Quién Jugará la Semifinal de los Centroamericanos 2026?

Luego que la Selección Mexicana de futbol Sub-23 diera cátedra al avanzar a la siguiente ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer 4-1 a su similar Guatemala, en N+ te decimos a quién enfrentará en las semifinales.

México mostró hoy superioridad en el estadio Cibao de República Dominicana, por lo que sigue en la batalla por mantener el oro logrado en San Salvador 2023. Ahora enfrentará el próximo miércoles 5 de agosto a Panamá para lograr el pase a la final y asegurar una presea.

México tendrá de rival a Panamá

Con la victoria, El tricolor logró liderato del Grupo A al sumar dos victorias y un empate y se perfila para conseguir su boleto al medirse frente al combinado de Panamá y seguir en la cima de la región como lo conseguido hace tres años.

Así fue el México vs Guatemala en Santo Domingo 2026

En el partido de México vs Guatemala en Santo Domingo 2026 el Tri dio una muestra de contundencia ofensiva, aunque el 0-1 ocurrió al minuto 2 con un autogol de México donde Marcelo Hernández metió un centro al área que fue desviado involuntariamente por el defensor mexicano Karol Velázquez, metiendo en propia puerta.

Al minuto 14 a cargo de Tahiel Jiménez, así México con una triangulación en el centro del ataque que dejó a Tahiel Jiménez solo frente al arquero para definir el 2-1.

Al minuto 48 Tahiel Jiménez, al iniciar el segundo tiempo, cobró un tiro libre, el balón pegó en la barrera, y se generó el 3-1.

Al Minuto 55 de nueva cuenta Tahiel Jiménez con un centro al primer poste Tahiel Jiménez remató de cabeza, y logró su hat-trick.

El 4-1 ocurrió al minuto 58, Rogelio González, tres minutos después, tomó un balón y consiguió un disparo al ángulo.

HVI