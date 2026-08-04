¿A Qué Hora es La Casa de los Famosos Hoy y Dónde Ver? Canal y Horarios del 3-9 de Agosto 2026

Llegó la primera eliminación de La Casa de los Famosos México y Mariana Ochoa fue la participante que salió expulsada por decisión del público. Este lunes comienza la semana dos con la prueba de líder y otra persona que se puede librar de la eliminación. No te pierdas el juego, que apenas va calentando. Aquí te decimos a qué hora es La Casa de los Famosos hoy, así como dónde ver el reality.

Esta temporada arrancó con sorpresas, como el incremento del número de participantes o la llegada del uruguayo Fede Vigevani como participante infiltrado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Todo Sobre la Primera Eliminación de LCDLF: La Salida de Mariana Ochoa y las Reacciones

¿A qué hora inicia hoy La Casa de los Famosos México 2026 hoy?

Además de las señales 24/7, esta temporada se repite la emisión de las galas y transmisiones previas y posteriores, donde se definen algunos de los momentos clave de la competencia en la semana, como la inmunidad, la nominación y, finalmente, la eliminación.

No obstante, no todos los programas alrededor de este reality tienen los mismos horarios, por ello, si te preguntas a qué hora pasa hoy La Casa de los Famosos, aquí te compartimos todos los horarios de la semana.

Lunes, martes, jueves y viernes, Diego de Erice y Odalys Ramírez están listos para llevarte los mejores momentos y resultados de la prueba del día en las galas a las 22:00 horas.

Por su parte, Galilea Montijo llevará hasta tu pantalla dos de los momentos más tensos: las nominaciones y la expulsión. Estas emisiones son a las 22:00 y 20:30 horas, los días miércoles y domingo, respectivamente.

Finalmente, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff te acompañarán con los comentarios más irreverentes y los momentos relevantes del 24/7 en las pre y post galas.

Galas:

Lunes 3 de agosto 2026: 22:00 horas.

Martes 4 de agosto 2026: 22:00 horas.

Miércoles 5 de agosto 2026: 22:00 horas.

Jueves 6 de agosto 2026: 22:00 horas.

Viernes 7 de agosto 2026: 22:00 horas.

Domingo 9 de agosto 2026: 20:30 horas.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos hoy?

De lunes a viernes puedes ver La Casa de los Famosos México 2026 gratis y en vivo en el canal 5, mientras que en ViX Premium puedes seguir también las galas, así como el 24/7 y las pre y post galas.

El domingo puedes ver la gala de eliminación de La Casa de los Famosos en el canal Las Estrellas de manera gratuita y en vivo, además del streaming en ViX.