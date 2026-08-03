La Met Gala 2027 Rendirá Homenaje a John Galliano y Desata una Fuerte Controversia

La Met Gala 2027 ya genera polémica meses antes de que las celebridades pisen la alfombra roja del Metropolitan Museum of Art.

El Costume Institute anunció que la exhibición del próximo año, titulada "John Galliano: Horizons", estará dedicada al polémico diseñador británico, convirtiéndolo apenas en el tercer diseñador vivo en recibir una muestra individual en la historia de 78 años del evento, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.

Quién es John Galliano y por qué divide opiniones

Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria. Junto con Alexander McQueen, es considerado de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir.

Sin embargo, su salida de Dior no fue por decisión propia: en 2011 fue captado en video haciendo comentarios antisemitas y racistas en un bar de París, incluyendo la frase "amo a Hitler" mientras estaba bajo la influencia del alcohol y medicamentos.

El escándalo le costó el puesto en Dior y derivó en una condena por parte de un tribunal francés por insultos públicos basados en origen, religión, raza o etnia, aunque no recibió pena de cárcel.

Tras el episodio, Galliano se sometió a tratamiento por adicción, se disculpó públicamente y, en 2014, resurgió como director creativo de Maison Margiela, un regreso que Anna Wintour, entonces editora en jefe de Vogue, ayudó a gestionar.

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El trabajo detrás de la exhibición

Según reportó The New York Times, Wintour y el curador jefe del Costume Institute, Andrew Bolton, sostuvieron reuniones durante el último año con rabinos influyentes y líderes judíos de Nueva York para discutir las posibles tensiones que generaría dedicarle el evento al diseñador. El curador Bolton ha señalado que el museo consideraba esta muestra desde 2010, aunque no se tomó en serio hasta hace dos años.

Las reacciones de líderes religiosos consultados fueron, en su mayoría, favorables. Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL), declaró que la organización considera que Galliano "trabajó genuinamente los problemas que llevaron a su estallido antisemita" y que sus esfuerzos por reparar el daño "deben ser aplaudidos". El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, coincidió en que Galliano se mostró "sincero" y "abierto" durante los encuentros.

El propio Met, en un comunicado, adelantó que la exhibición "abordará directamente la ruptura causada por su conducta antisemita, racista y antiasiática en 2010 y 2011", evitando presentar una narrativa convencional de "desgracia y redención".

La controversia en redes

Pese al respaldo de figuras religiosas clave, el anuncio detonó un intenso debate en redes sociales. Usuarios cuestionaron la decisión de otorgarle semejante honor a un diseñador con antecedentes de esta naturaleza, mientras otros defendieron que la muestra representa una oportunidad para hablar de responsabilidad y redención en la industria de la moda.

Sherman resume la tensión de fondo: "La industria de la moda protege a los suyos, y él es uno de ellos". Aun así, matiza que es probable que, la noche de la gala, la controversia quede en segundo plano frente al espectáculo. La exhibición "John Galliano: Horizons" abrirá al público en el marco de la Met Gala 2027, programada para mayo.