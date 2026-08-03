Entretenimiento

La Met Gala 2027 Rendirá Homenaje a John Galliano y Desata una Fuerte Controversia

La Met Gala 2027 rendirá tributo a John Galliano con la exhibición "Horizons", lo que desató polémica por sus insultos públicos del pasado, basados en origen, religión, raza o etnia. Esto se sabe.

met-gala-2027-john-galliano-controversiaFoto: Getty Images

Destacado

John Galliano: de la caída en Dior a la Met Gala 2027. La exhibición 'Horizons' genera debate sobre responsabilidad y redención. ¿Qué opinas de este homenaje?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+