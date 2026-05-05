El Guiño de Madonna a México en la Met Gala 2026 Que Sigue Dando de Qué Hablar

La presencia de Madonna en la Met Gala 2026 no solo acaparó miradas por su teatralidad, sino por un detalle que conectó directamente con México y que sigue generando conversación: su homenaje visual a la artista surrealista Leonora Carrington.

La “Reina del Pop” apostó por un look de Saint Laurent que trascendió la moda para convertirse en una pieza performática.

Con un vestido negro de encaje y satén, una capa translúcida sostenida por siete asistentes y un impactante tocado en forma de barco, Madonna construyó una imagen que remitía directamente al universo onírico de Carrington.

Un homenaje con raíces mexicanas

Aunque nacida en Reino Unido, Leonora Carrington desarrolló gran parte de su obra en México, país donde se naturalizó y dejó una huella profunda en el arte y el surrealismo.

Por eso, la referencia elegida por Madonna no fue casual: al recrear elementos de la pintura La tentación de San Antonio, la cantante no solo rindió tributo a una figura clave del arte, sino también a una creadora profundamente vinculada con la cultura mexicana.

El resultado fue una escena cargada de simbolismo: mujeres vestidas en tonos suaves rodeando a Madonna, un cuerno dorado como accesorio inesperado y una estética que mezclaba misticismo, feminidad y poder. Todo evocando el imaginario surrealista que Carrington desarrolló en México.

De todas las invitadas que reinterpretaron obras reales, probablemente mi favorita es MADONNA.



Dando performance mientras replica el 'The Temptation Of St. Anthony. Fragment II' de Leonora Carrington. #MetGala pic.twitter.com/Mii54ZvFdX — Carla ❁ (@shannonlada) May 5, 2026

Moda, arte y narrativa visual

La Met Gala 2026, bajo el tema “Fashion is Art”, impulsó a las celebridades a interpretar obras artísticas a través de la moda. En ese contexto, Madonna llevó la consigna un paso más allá al construir una narrativa completa en la alfombra roja.

Su look no solo fue un outfit, sino una escena cuidadosamente diseñada: desde la capa sostenida por asistentes hasta el dramatismo del estilismo, cada elemento funcionó como una extensión del lenguaje visual de Carrington, conocido por mezclar alquimia, mitología y figuras fantásticas.

El detalle que sigue dando de qué hablar

Más allá del impacto estético, el guiño a México ha sido uno de los aspectos más comentados del look. En un evento global donde la moda suele centrarse en referencias europeas o estadounidenses, Madonna puso en el centro a una artista cuya obra floreció en territorio mexicano.

Ese gesto, sutil, pero poderoso, refuerza cómo la cultura mexicana sigue permeando escenarios internacionales a través del arte, incluso en espacios como la Met Gala.

Y, fiel a su estilo, Madonna lo hizo como mejor sabe: convirtiendo la moda en un espectáculo cargado de significado.

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