Met Gala 2026: Estos Fueron los Mejores Looks y Atuendos de la Noche

Una vez al año, los ricos y los famosos se reúnen en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para presumir sus atuendos más extravagantes y audaces. La Met Gala 2026 ha convocado a las principales figuras de la moda, el cine y la música con la única finalidad de reunir fondos para el icónico museo de Manhattan.

La consigna de este 2026 fue “La moda es arte”, en consonancia con la exposición El arte del vestuario del Instituto del Traje, que es parte del Met.

en consonancia con la exposición El arte del vestuario del Instituto del Traje, que es parte del Met. Cada famoso paga 100 mil dólares, equivalentes a un millón 700 mil pesos para acudir a la Met Gala a presumir sus mejores looks.

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¿Para qué se organiza la Met Gala?

Pese a que los famosos pagan una cifra estratosférica para acudir a la Met Gala, su asistencia está sujeta a aprobación. Cada asistente debe ser aprobado por Anna Wintour, legendaria editora de Vogue, quien supervisa la gala desde hace 30 años.

Katy Perry en la Met Gala 2026. Foto: AFP

Aunque estos requisitos podrían disuadir a más de uno, este año la Met Gala 2026 ha roto un récord de recaudación. Max Hollein, director general del museo, dio a conocer que se recaudaron 42 millones de dólares, que se destinarán al Instituto del Traje del Met.

Kim Kardashian en la Met Gala 2026. Foto: AFP

Jeff Bezos causa polémica al patrocinar la Met Gala 2026

En 2025 se recaudaron “solo” 31 millones de dólares, equivalentes a 543 millones de pesos. No obstante, hay “un truco” detrás de esta recaudación extraordinaria: este 2026, Jeff Bezos ha estado al frente del patrocinio a la gala, lo que ha suscitado críticas y llamados al boicot.

Cher, en la Met Gala 2026. Foto: AFP

En defensa del fundador de Amazon ha salido la propia Anna Wintour, quien aseguró que Bezos y su esposa, Lauren Sanchez, demostraron con su apoyo a la gala “que de verdad, de verdad, les importa devolver algo a la sociedad”.

Nicole Kidman, Lauren Sanchez Bezos y Anne Wintour en la Met Gala 2026. Foto: AFP

Heidi Klum propone uno de los atuendos más audaces de la Met Gala 2026

La Met Gala no sería nada sin la audacia de sus participantes. No basta con ser famoso; hay que arriesgarse en la alfombra roja para atraer la atención de la cámara en esta noche consagrada a la moda vista como un arte.

Heidi Klum convertida en estatua de mármol. Foto: AFP

Aunque algunas celebridades son más discretas, como Blake Lively, otras figuras como Heidi Klum impactan al público y a los demás asistentes con sus atuendos.

La modelo de 52 años, quien cada cumpleaños suyo suele sorprender a sus invitados, en esta ocasión decidió disfrazarse de una estatua de mármol. La vestimenta y el disfraz han sido ampliamente celebrados por su realismo en redes sociales.

Blake Lively con un vestido clásico de Atelier Versace. Foto: AFP

En las antípodas se ubicaría Lively, quien acudió con un vestido de Atelier Versace mucho más discreto que, por ejemplo, el célebre vestido de cobre y cardenillo con el que acudió en 2022.

Bad Bunny viaja en el tiempo para la Met Gala 2026

Otro personaje que ha causado revuelo con su look es Bad Bunny. El cantante puertorriqueño acudió a la Met Gala 2026 disfrazado de un hombre de la tercera edad, con un disfraz tan inquietante como el de la modelo alemana.

Bad Bunny acude disfrazado de adulto mayor a la Met Gala 2026. Foto: AFP

Cabe señalar que el disfraz hiperrealista de Bad Bunny fue diseñado por Mike Marino, quien ha colaborado en los disfraces de la propia Heidi Klum. El autor de “Baile inolvidable” portó un traje que diseñó junto a la marca Zara.

Quien decidió mostrar un atuendo más espectral fue Madonna, quien acudió vestida de negro, con una cola sostenida por dos personas y un genuino barco fantasma por sombrero. El sombrero de la legendaria cantante estaba inspirado en la pintora mexicana-británica Leonora Carrington.

Madonna inspirada en Leonora Carrington. Foto: AFP

Emma Chamberlain convertida en un lienzo

Por su parte, Rachel Zegler optó acudir con un antifaz blanco que recuerda a la Justicia ciega. No obstante, en realidad este discreto disfraz busca rendir homenaje al cuadro La ejecución de Lady Jane Grey de Paul Delaroche.

Rachel Zegler acude a la Met Gala 2026 con el antifaz de la Justicia Ciega. Foto: AFP

De cualquier forma, el atuendo de la protagonista de Blancanieves ha tenido una interpretación inequívocamente política en redes sociales. Esta clase de símbolos se repitió en el atuendo de la actriz Sarah Paulson, quien se colocó un dólar como antifaz.

Sarah Paulson acude con un dólar en la cara a la Met Gala 2026. Foto: AFP

Un atuendo mucho menos controvertido, pero no menos llamativo, fue el de Emma Chamberlain. La influencer de 24 años acudió con un vestido Mugler diseñado por Miguel Castro Freitas que asemeja a un lienzo con pintura fresca.

Emma Chamberlain, disfrazada de lienzo. Foto: AFP

Homenajes a mujeres clásicas del cine y la pintura

En un tenor mucho más clásico se ubicaron la británica Rosie Huntington-Whiteley y Gracie Abrams. La modelo de Victoria's Secret acudió con un vestido que homenajea al célebre cuadro Retrato de Madame X, de John Singer Sargent, y que retrataba a una de las grandes socialités de la segunda mitad del siglo XIX, Virginie Amélie Avegno Gautreau.

Rosie Huntington-Whiteley en la Met Gala 2026. Foto: AFP

Por su parte, la hija del del director de cine J.J. Abrams llamó más la atención por su corte bixie (parte bob, parte pixie) que por su vestido Chanel.

Gracie Abrams con un llamativo bixie. Foto: AFP​​​​​​

Una de las más queridas de la noche fue Sabrina Carpenter. La intérprete de “Tears” acudió con un vestido hecho de película. Y no cualquier film sino una reproducción del clásico Sabrina, de 1954, protagonizada por Audrey Hepburn y Humphrey Bogart.

Sabrina Carpenter con un vestido hecho con la película Sabrina. Foto: AFP

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