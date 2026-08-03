Se Descarrilan 12 Góndolas de Tren de Carga en Tecomán, Colima; Así Fue el Accidente Ferroviario

En Colima, 12 góndolas de un tren de carga que transportaban mineral de hierro hacia la mina Alzada, en el municipio de Cuauhtémoc, descarrilaron en la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.

El accidente ferroviario provocó una afectación a 150 metros de vías férreas.

Autoridades confirmaron que el descarrilamiento ocurrido en la zona conocida como El Túnel no causó afectaciones a la población.

Tampoco se reportaron personas lesionadas, dado que el accidente ocurrió a varios kilómetros de la mancha urbana, informaron las autoridades locales.

Video del accidente ferroviario en Tecomán

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descarriló Tren de Carga en Tecomán, Colima; No Reportaron Personas Lesionadas

En tanto, personal de Ferromex realiza las maniobras en la zona para retirar los vagones y restablecer la circulación ferroviaria.

Así es el lugar del incidente

La comunidad de Madrid se localiza en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, México. Está situada en la zona sur del estado, en el camino ubicado entre la cabecera municipal de Tecomán y la zona de Coquimatlán.

AMP