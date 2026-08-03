Accidentes

Se Descarrilan 12 Góndolas de Tren de Carga en Tecomán, Colima; Así Fue el Accidente Ferroviario

Autoridades confirmaron que el descarrilamiento ocurrido en la zona conocida como El Túnel no causó afectaciones a la población

El descarrilamiento ocurrió en la zona de El Túnel. Foto: Junta Municipal MadridEl descarrilamiento ocurrió en la zona de El Túnel. Foto: Junta Municipal Madrid
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