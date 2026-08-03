Conductor Queda Atrapado tras Choque Múltiple en Av. Gonzalitos en Monterrey, NL

Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo luego de que se registrara un choque múltiple sobre la avenida Gonzalitos, a la altura de Ruiz Cortines, en Monterrey, Nuevo León. El percance se registró la tarde de este lunes 3 de agosto, generando un intenso despliegue de autoridades de rescate y seguridad.

Durante este accidente se reportó daños en tres vehículos, pero uno de ellos terminó por estrellarse contra el barandal de seguridad del paso elevado, generando que el conductor de la unidad quedara atrapado al interior. Luego de percatarse de la situación, testigos pidieron ayuda a paramédicos para poner a salvo al sujeto.

A este lugar hicieron presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil de Monterrey, quienes tuvieron que utilizar diversas herramientas para liberar al conductor de la unidad. Después de casi 30 minutos, lograron ponerlo a salvo y de inmediato fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.

Choque múltiple causa caos vial en Gozalitos

Serán las autoridades de tránsito quienes determinen como sucedieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades ya se encuentran analizando cámaras de seguridad cercanas para visualizar como sucedieron los hechos.

Debido a esta intensa movilización, dos carriles de la avenida Gonzalitos fueron cerrados, lo que generó tráfico lento en la zona. Se espera que en las próximas horas a este punto llegue una grúa para retirar las unidades siniestradas y poder liberar la circulación.