Accidentes

Conductor Queda Atrapado tras Choque Múltiple en Av. Gonzalitos en Monterrey, NL

Rescatistas utilizaron diversas herramientas para liberar al conductor atrapado en al avenida Gonzalitos

Choque en GonzalitosRescatistas utilizaron herramientas para liberar al conductor atrapado. Foto: N+

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Impactante choque múltiple en Av. Gonzalitos deja a un conductor atrapado. Rescatistas lograron liberarlo tras 30 minutos de arduo trabajo. Conoce más sobre este incidente en Monterrey.

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