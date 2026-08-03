Chocan Tráiler y Van de Transporte Colectivo en Carretera México-Puebla

En Tlaxcala se reporta cierre parcial de la circulación luego de un fuerte accidente vial sobre la carretera México-Puebla a la altura del municipio de San Esteban Tizatlán.

De acuerdo con primeros reportes, una van de transporte colectivo se impactó contra un tractocamión a la altura del kilómetro 028+900, causando severos daños en ambas unidades.

Cierra parcial en carretera México-Puebla por accidente a la altura de San Esteban Tizatlán

Hasta el momento se desconoce si hay más unidades involucradas, así como el saldo del accidente.

Debido al impacto la tarde de este lunes 3 de agosto, la unidad de doble semi-remolque destruyó el muro de contención de concreto.

#Tomeprecaciones en #Tlaxcala se registra cierre parcial de la circulación tras #AccidenteVial cerca del Km 028+900 de la carretera México - Puebla a la altura del Mpio. San Esteban Tizatlán, Tlax. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/U3g8li1yYU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 3, 2026

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas, o bien, reducir la velocidad si tiene que circular por la zona.

Con información de N+

JAPR