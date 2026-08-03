Accidentes

Chocan Tráiler y Van de Transporte Colectivo en Carretera México-Puebla

Reportan cierre parcial a la altura del municipio de San Esteban Tizatlán en Tlaxcala; las unidades siniestradas invaden los carrles.

El percance provocó la destrucción del muro central de concreto.El percance provocó la destrucción del muro central de concreto. Foto: GN

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en la México-Puebla: tráiler y van colisionan en Tlaxcala. Cierre parcial y daños considerables. ¿Qué rutas alternas tomar? Infórmese aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Chocan Tráiler y Van de Transporte Colectivo en Carretera México-Puebla