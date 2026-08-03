Roban 249 mil Envases de Refrescos en Edomex; Fiscalía Asegura Predio y Detienen a 5 Personas

La Fiscalía del Estado de México informó que, junto a elementos de la Guardia Nacional (GN) se realizaron cateos en dos inmuebles, uno ubicado en Tultitlán y otro en Teoloyucan, donde se decomisaron dos inmuebles, uno ubicado en ese municipio y otro en Teoloyucan217 botellas de diversas presentaciones de refresco. Así fueron robados los envases.

La fiscalía mexiquense indicó que además, fueron detenidas cinco personas a quienes se les aseguraron tres vehículos.

Fiscalía Edomex

¿Cómo se reobaron 249 mil envases de refresco?

Las autoridades indicaron que, se presentó una denuncia por el robo de cajas con envases de refresco de varias presentaciones propiedad de una empresa privada. Éstas fueron sustraídas de sus instalaciones en sus propios vehículos de reparto.

Tras las investigaciones se identificó el inmueble en donde se encontraban resguardadas las cajas con los envases.

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Así se catearon dos inmuebles, el primero de ellos ubicado en la calle Ahuehuetes, colonia Lázaro Cárdenas, sitio en el que se encontraron 247 mil 778 botellas de diferentes presentaciones (184 mil 632 vacías y 64 mil 144 con líquido), dos vehículos y un montacargas. El predio quedó asegurado.

Mientras que en otro operativo, en la colonia Santa María Caliacac en Teoloyucan, las autoridades recuperaron 441 envases de refresco vacíos de diferentes presentaciones.

¿Quiénes son los detenidos?

Durante los cateos, fueron detenidas cinco personas identificadas como Giovanni “N”, Vicente “N”, Omar Missael “N”, Isabel “N” y Silvana Jasmín “N” por su probable participación en robo, delitos contra el consumo y encubrimiento por receptación. Fueron ingresados a un penal de la zona. Un juez determinará su situación jurídica.