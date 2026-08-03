Seguridad

Roban 249 mil Envases de Refrescos en Edomex; Fiscalía Asegura Predio y Detienen a 5 Personas

Los envases fueron asegurados en Tultitlán y Teoloyucan; de acuerdo con las investigaciones, los envases fueron sustraídos de la empresa refresquera

Roban 249 mil Envases de Refrescos en el Edomex; Fiscalía Asegura Predio y Detiene a 5 PersonasFiscalía Edomex

Destacado

Autoridades en Edomex desmantelan red de robo de refrescos. 249 mil envases recuperados y 5 arrestos. ¿Cómo se logró este golpe al crimen organizado?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+