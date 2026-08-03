Peña de Bernal, Un Destino Imperdible en Querétaro; Historia, Gastronomía y Aventura

Entre calles empedradas, fachadas coloridas y uno de los monolitos más impresionantes del mundo, Peña de Bernal se mantiene como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Querétaro y una parada obligada para quienes buscan naturaleza, cultura y gastronomía en un solo lugar.

Formada a partir de un volcán extinto, esta formación rocosa se erige como la tercera más grande del mundo, con más de 8 millones de años de historia geológica. Sin embargo, su relevancia trasciende su impresionante naturaleza, pues también es un lugar cargado de simbolismo y espiritualidad.

¿Cuánto tiempo está de Querétaro Capital?

Peña de Bernal se encuentra a menos de una hora de la capital queretana. En automóvil, el recorrido es de aproximadamente 50 minutos, convirtiéndolo en una opción ideal para una escapada de fin de semana. Para quienes viajan en transporte público, existen rutas desde la Terminal de Autobuses de Querétaro con conexión hacia Ezequiel Montes.

¿Qué actividades se pueden realizar en la Peña del Bernal?

En Peña de Bernal, Querétaro, hay actividades para disfrutar naturaleza, cultura y gastronomía. Algunas de las cosas que puedes hacer son:

Subir hacia la Peña de Bernal: caminar por los senderos permitidos hasta los miradores para disfrutar la vista del semidesierto queretano.

Tomar fotografías del monolito: es uno de los puntos más emblemáticos para capturar paisajes, especialmente al amanecer o al atardecer.

Recorrer el Pueblo Mágico: caminar por sus calles empedradas, visitar plazas, tiendas de artesanías y conocer la arquitectura tradicional.

Comprar artesanías: encontrar textiles de lana, cuarzos, recuerdos y productos elaborados por habitantes de la región.

Probar comida típica: disfrutar gorditas, quesos, dulces regionales y platillos tradicionales queretanos.

Hacer recorridos culturales: conocer leyendas, historia del pueblo y visitar sitios como el Templo de San Sebastián.

Visitar viñedos y queserías cercanas: formar parte de recorridos de la Ruta del Arte, Queso y Vino , con degustaciones y experiencias gastronómicas.

Pasear en tranvía turístico: una opción para conocer los principales atractivos del pueblo de manera más relajada.

Disfrutar actividades al aire libre: como senderismo, recorridos en la zona del semidesierto y visitas a paisajes naturales cercanos.

Para quienes buscan ascender al monolito, las autoridades turísticas señalaron que el acceso tiene un costo de 30 pesos, mientras que habitantes locales cuentan con entrada gratuita. Además, recomendaron realizar el ascenso entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 o 5:00 de la tarde, con el objetivo de evitar riesgos y permitir que los visitantes puedan subir y bajar con mayor seguridad.

Con su combinación de paisajes, tradición, gastronomía y actividades turísticas, Peña de Bernal continúa consolidándose como una de las escapadas favoritas de Querétaro y un destino imperdible para quienes buscan conocer la riqueza del estado.