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Peña de Bernal, Un Destino Imperdible en Querétaro; Historia, Gastronomía y Aventura

Peña de Bernal se consolida como uno de los destinos turísticos más atractivos de Querétaro, con su imponente monolito, gastronomía, artesanías, viñedos y actividades de aventura.

La Peña del Bernal un Destino Muy Popular en QuerétaroLa Peña del Bernal un Destino Muy Popular en Querétaro. Foto: Juan Luis de Pixabay

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Descubre Peña de Bernal, el monolito que desafía el tiempo en Querétaro. Historia, gastronomía y aventura te esperan a solo 50 minutos de la capital. ¿Te atreves a explorar?

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