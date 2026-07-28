Cultura

La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla, Tlaxcala: Fecha, Hora y Recorrido

Miles de personas caminarán sobre tapetes monumentales hechos de aserrín, flores y semillas en honor a la Virgen de la Caridad en Huamantla.

La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla, Tlaxcala.La Noche que Nadie Duerme 2026 en Tlaxcala. Foto: Huamantla Disfruta

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre la magia de La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla. Camina sobre tapetes de aserrín y flores en honor a la Virgen de la Caridad. Un evento único el 14 de agosto que no te puedes perder.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+