La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla, Tlaxcala: Fecha, Hora y Recorrido

Regresa la velada más esperada en Huamantla, Tlaxcala: La Noche que Nadie Duerme 2026 lucirá monumentales tapetes de aserrín, semillas y flores en honor a la Virgen de la Caridad.

Como cada 14 de agosto, las calles del centro de Huamantla se adornarán con el trabajo de decenas de artesanos para la procesión que lleva acabo durante la madrugada.

En este recorrido habrá más de 7 kilómetros de aserrín multicolor convertido en arte por la feria patronal de Huamantla. Miles de personas caminarán sobre estos tapetes durante la procesión a la Virgen de la Caridad, que a pesar de que únicamente duran una noche, es una experiencia inigualable que se queda en la memoria de quién lo pisa.

Fecha: 14 y 15 de agosto 2026

Hora: 5:00 PM y durante toda la noche

Inicio de recorrido: Basílica de la Virgen de la Caridad, calle Juarez Norte 207, Centro, Huamantla.

La Basílica de la Virgen de la Caridad en Humantla está ubicada a 1 hora y 20 minutos del centro de Puebla y a 3 horas de la Ciudad de México.

¿Qué es "La Noche que Nadie Duerme" y qué se celebra en Huamantla, Tlaxcala?

La Noche que Nadie Duerme es una celebración religiosa y cultural que nació en honor a la Virgen de la Asunción, hoy conocida como Virgen de la Caridad. Decenas de artesanos y pobladores crean kilométricos tapetes hechos de aserrín, flores y semillas, para que la imagen cruce por ellos.

Sus coloridas figuras han captado la atención de varios turistas, quienes buscan vivir esta experiencia que combina la devoción y la cultura con el arte.

El nombre de esta tradición por la patrona de Huamantla se debe a una nota periodística de 1968, en donde Alfonso Neri Castaneira refirió que en este evento los pobladores no duermen toda lo noche por estar elaborando las alfombras.

Recorrido de La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla, Tlaxcala

El recorrido de La Noche que Nadie Duerme 2026 en Huamantla, Tlaxcala comienza en la Basílica de la Virgen de la Caridad ubicada sobre la calle Juarez Norte 2027, posterior a eso se recorren las siguientes vialidades:

Calle Juárez Sur

Parque Juárez

Calle Allende Norte y Sur

Reforma Norte y Sur

Galeana Poniente y Oriente

Aldama Oriente

La Noche que Nadie Duerme 2026. Foto:Google Maps Marco Antonio Galindo Vallejo

Si deseas visitar Huamantla durante sus festividades patronales, te recomendamos los siguientes lugares:

Parque Juárez

Museo del Títere

Museo de la Ciudad

Museo Taurino

Plazuela del Dulce Nombre

Además, como parte de las fiestas patronales, se llevará acabo la Huamantlada 2026 el día 22 de agosto de 2026 a las 10:00 horas en calles del centro histórico de Huamantla, Tlaxcala; En este encierro liberarán cerca de 20 toros bravos.

Con información de N+

MCS