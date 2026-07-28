Muere Mujer de San Miguel de Allende en Volcadura al Viajar a Huatulco, Oaxaca

Una mujer que planeaba pasar unas vacaciones con su hija e hijo, murió después de que el camión en el que habían salido de San Miguel de Allende, volcara en la carretera que pasa por Puerto Escondido. Tenían como destino llegar a Huatulco, Oaxaca.

Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades, quienes informaron que un camión con 40 pasajeros había sufrido un accidente y que había salido de San Miguel de Allende, teniendo como destino llegar a Oaxaca.

Pero a unos kilómetros de Puerto Escondido, la unida volcó y se salió del camino, lo que provocó que decenas de pasajeros sufrieran serias lesiones y tuvieran que esperar un par de horas para recibir atención médica.

Fueron los mismos tripulantes del camión, quienes al accidentarse, llamaron a los números de emergencias, mientras brindaban apoyo a personas que habían resultado heridos, siendo una de ellas la mujer y uno de sus hijos. Ambos de San Miguel de Allende.

Después de un par de minutos, al lugar llegar elementos de Caminos Federales, quienes resguardaron la zona, mientras que los rescatistas llegaban al lugar para apoyar a los lesionados.

Muere mujer de San Miguel a causa de las heridas provocadas al volcar

Al llegar los rescatistas de inmediato atendieron a los lesionados, pero la mujer de San Miguel de Allende, la cual fue identificada como María, ya no contaba con signos vitales, mientras que su hija era estabilizada y trasladada a un hospital.

Al igual que la hija de María, cinco personas más resultaron con lesiones de gravedad, todos ellos trasladados, mientras que autoridades tomaron cartas en el asunto para conocer las causas del accidente.

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