Accidentes

Muere Mujer de San Miguel de Allende en Volcadura al Viajar a Huatulco, Oaxaca

La mujer salió de San Miguel de Allende junto con más familiares en un camión de turismo, para pasar unas vacaciones, pero la unidad volcó en Oaxaca.

Así quedó el camión tras volcar en la carretera.Foto: Adriana Sánchez

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Camión turístico con 40 pasajeros vuelca cerca de Puerto Escondido. Una mujer muere y varios resultan heridos.

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