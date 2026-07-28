IFAB Confirma Error Arbitral que Favoreció a Argentina en el Mundial

Una de las grandes polémicas en el Mundial 2026 fueron las constantes quejas de aficionados, jugadores y entrenadores quienes aseguraron que existía una ayuda premeditada en favor de la selección de Argentina. En los cuartos de final, la 'Albiceleste' se midió a Suiza en un partido que terminó marcado por la expulsión del delantero Breel Embolo, quien recibió la tarjeta roja luego de que el árbitro revisara en el VAR una supuesta falta en la que el atacante suizo fingió la caída y, producto de ello, fue amonestado por segunda ocasión en el encurentro.

La expulsión de Embolo fue criticada por el entrenador de Suiza, Murat Yakin, después del partido disputado en Kansas City. "El árbitro tomó la decisión equivocada (...) que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y quedar eliminados de esa manera duele mucho", declaró.

El pasado lunes 27 de julio, la IFAB confirmó que el delantero suizo Breel Embolo no debió haber sido expulsado en los cuartos de final del Mundial contra Argentina.

¿Por qué el árbitro se equivocó al expulsar a Embolo vs Argentina?

LA IFAB (International Football Association Board) publicó una aclaración el lunes en la que indicó que el protocolo del VAR para casos de “identidad equivocada” como el que se utilizó para revisar la jugada de Breel Embolo, no era aplicable a ese tipo de incidente en el Mundial, aunque podría serlo en futuras competiciones.

Embolo cayó al suelo al ser disputado por el mediocampista argentino Leandro Paredes, a quien le mostraron una tarjeta amarilla pensando que había cometido falta. Sin embargo, los oficiales del VAR alertaron al árbitro de que Paredes no cometió falta y, en su lugar, se le mostró una amarilla a Embolo, la segunda, y fue expulsado.

Así no es como actualmente debe aplicarse la “identidad equivocada”, la cual sirve para corregir al árbitro cuando se muestra una tarjeta al jugador equivocado que no cometió la falta original sancionada. La IFAB aclaró que la tarjeta “solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción que fue sancionada; la infracción en sí no puede revisarse/cambiarse”, por lo que bajo esas condiciones, expulsar a Embolo fue un error, ya que el árbitro debió haber retirado la amonestación a Paredes, pero bajo ninguna circunstancia debió mostrar la segunda amarilla adel delantero de Suiza, ya que la simulación no había sido considerada inicialmente.