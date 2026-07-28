Deportes

IFAB Confirma Error Arbitral que Favoreció a Argentina en el Mundial

El organismo que crea, modifica y aprueba las reglas del futbol a nivel mundial, reconoció que la expulsión de Breel Embolo ante Argentina en el Mundial 2026, fue un error

Breel Embolo, jugador de Suiza, en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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