Solicitan a Gianni Infantino Comparecer en EUA, por su Relación con Trump

En un nuevo intento por examinar la relación de Gianni Infantino con Donald Trump, el legislador demócrata por Maryland, Jamie Raskin, escribió al presidente de la FIFA para solicitarle que comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, del cual Raskin es miembro de mayor rango. Esto se da luego de una serie de polémicas que incluyeron la entrega de un Premio de la Paz por parte de Infantino hacia Trump, el alquiler de oficinas en la Torre Trump de Nueva York y la llamada del mandatario estadounidense para retirarle la tarjeta roja a Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

El legislador pretende que la FIFA proporcione todos sus registros sobre sus contactos con Trump, su administración y la Organización Trump, el negocio familiar del presidente de Estados Unidos, antes del 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con The Athletic, Jamie Raskin le envió una carta el domingo por la noche a Infantino para que presente "una lista de cualquier cosa de valor (incluidas transferencias de dinero, regalos, premios, galardones o apariciones públicas) entregada al presidente Trump, a miembros de su administración o a sus familiares, o a cualquier entidad asociada con ellos, como la Organización Trump".

En la carta Raskin también habría solicitado todos los registros de visitas de las oficinas de la FIFA en Miami y Nueva York. Además, el congresista escribió que su carta “sirve como notificación” para que se conserven todas las comunicaciones "entre el personal de la FIFA y las personas afiliadas a la Administración Trump o a su comité inaugural, incluidos los mensajes que desaparecen y que se intercambian en plataformas de comunicación efímeras como Signal, Telegram, WhatsApp, X y Truth Social".

La carta también plantea interrogantes sobre la reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de "desestimar las acusaciones" contra ciertos acusados ​​en las investigaciones gubernamentales acerca de la corrupción en el futbol internacional, que se remontan a la crisis de corrupción de la FIFA de 2015. Raskin concluye solicitando que Infantino comparezca para una entrevista con el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, cuya transcripción quedará registrada.

La respuesta de la Casa Blanca

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo a The Athletic que "Jamie Raskin, un peso ligero, es la idea que una persona estúpida tiene de una persona inteligente". "Ningún otro presidente en la historia podría haber logrado la hazaña histórica que el presidente Trump consiguió para el pueblo estadounidense y para el mundo", añadió.

En ese sentido, el diario antes citado menciona que aunque es improbable que Raskin tenga el poder de obligar a Infantino a comparecer ante el Comité, dado que los demócratas son minoría en la Cámara de Representantes, "esto es un indicio del nivel de escrutinio al que se enfrentará la FIFA si los demócratas recuperan el control de la Cámara en las elecciones de mitad de mandato de noviembre".

"Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato, Raskin podría presidir el Comité Judicial de la Cámara, lo que le otorgaría facultades para emitir citaciones".