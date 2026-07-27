Deportes

Solicitan a Gianni Infantino Comparecer en EUA, por su Relación con Trump

Un legislador demócrata solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto al presidente de Estados Unidos, Donald TrumpFoto: Getty Images
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