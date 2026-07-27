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¿Chicharito Hernández Ya Tiene Nuevo Equipo? Esto Sabemos

Javier 'Chicharito' Hernández salió de Chivas en enero de 2026, pero no ha anunciado su retiro como profesional y parece que ya tendría nuevo equipo

Javier 'Chicharito' HernándezFoto: Getty Images
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