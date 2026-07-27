¿Chicharito Hernández Ya Tiene Nuevo Equipo? Esto Sabemos

Luego de su última etapa con Chivas, misma que terminó en enero de 2026, Javier 'Chicharito' Hernández no ha jugado de manera profesional. Sin embargo, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana tampoco ha anunciado su retiro de las canchas y todo parece indicar que el delantero ya tendría nuevo equipo.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el 'Chicharito' llegó a un acuerdo para unirse a Atlético Dallas, convirtiéndose en el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship, la segunda liga de futbol más importante de Estados Unidos. En ese sentido, se dice que Hernández jugará con su nuevo club hasta 2027, pero contribuirá al proyecto de manera inmediata.

Javier Hernández también publicó en sus redes sociales, una fotografía con el texto: La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar.

Aunque el fichaje del atacante de 38 años de edad no se ha hecho oficial aún, el Atlético Dallas publicó un video en sus redes sociales en el que aseguran que su primera contratación será anunciada este lunes 27 de julio.

Los números del Chicharito Hernández como profesional

A lo largo de su destacada trayectoria como profesional, Javier Hernández se ha consolidado como un futbolista histórico para el balompié mexicano. Durante sus mejores años, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas, brilló en las mejores ligas y equipos del mundo.

Su debut profesional se dio en 2006 con el Rebaño Sagrado, en donde rápidamente destacó por su capacidad goleadora. En 2010 sorprendió al todos al fichar por el Manchester United, donde luego de cuatro años se iría cedido por una temporada al Real Madrid. Posteriormente, en 2016 se unió al Bayer Leverkusen en la liga de Alemania para después vestir las camisetas del West Ham, en Inglaterra; del Sevilla, en España, y del LA Galaxy en la MLS de Estados Unidos. Luego de años en el extranjero, en 2024 Hernández regresó al futbol mexicano para vestir los colores de Chivas.

En total, Hernández marcó 59 goles con el Manchester United; 39, con el Leverkusen y con el LA Galaxy; 33, con Chivas; 17 con el West Ham; 9, en el Real Madrid y 3 con el Sevilla. Además es el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana con 52 tantos.