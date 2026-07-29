Lista de Pueblos Mágicos en Sonora; ¿Cuáles Son y Dónde se Encuentran?

En el estado de Sonora existen Pueblos Mágicos que destacan por su historia, cultura y arquitectura colonial. Aquí te mostramos donde se ubican y qué puedes encontrar en cada uno.

Los cuatro Pueblos Mágicos reconocidos por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México son:

Álamos, Sonora:

Se encuentra ubicado al sureste del estado, cerca de la frontera con Sinaloa y es considerado uno de los destinos turísticos más importantes de Sonora. Sus calles empedradas, casonas y zonas históricas han destacado en el país. Este lugar vio nacer a la famosa actriz María Félix y al cantante Alfonso Ortiz Tirado.

San Carlos, Sonora:

Se encuentra ubicado en el municipio de Guaymas, Sonora. San Carlos recientemente se incorporó al programa de Pueblos Mágicos al tener playas con aguas cristalinas, el Cerro Tetakawi, el Mirador Escénico con la mejor vista al mar, según National Geographic. En el lugar se destacan actividades de buceo, senderismo, kayak y pesca deportiva.

Ures, Sonora:

A menos de una hora de Hermosillo, Ures forma parte de la Ruta del Río Sonora y conserva un fuerte legado histórico. Sus edificios antiguos, la gastronomía regional y la tranquilidad de sus calles lo convierten en uno de los destinos favoritos para escapadas de fin de semana.

Magdalena de Kino, Sonora:

En el norte de Sonora se encuentra Magdalena de Kino, un destino con gran relevancia histórica y religiosa. Entre sus principales atractivos destacan el Mausoleo del Padre Eusebio Francisco Kino, la Plaza Monumental y el centro histórico.

Barrio Mágico en Hermosillo, Sonora

Recientemente, la colonia Villa de Seris ubicada en Hermosillo fue nombrada Barrio Mágico. Este lugar fue el primer al norte de México en obtener este título. Sus principales atractivos son la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, la Plaza de los Tres Pueblos y las tradicionales coyotas, un postre muy popular de la región.