Accidentes

Muere Niña de 1 Año al Ser Arrollada Accidentalmente por su Tía en Coahuila

Una niña de 1 año y ocho meses murió luego de ser atropellada accidentalmente por su tía.

Muere Niña de 1 Año al Ser Arrollada Accidentalmente por su Tía en CoahuilaLa menor fue embestida por la camioneta en el municipio de Morelos, Coahuila. Foto Ilustrativa: N+

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Tragedia en Coahuila: una niña de 1 año muere atropellada accidentalmente por su tía. Las autoridades investigan el caso mientras la familia enfrenta una dolorosa pérdida.

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