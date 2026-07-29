Muere Niña de 1 Año al Ser Arrollada Accidentalmente por su Tía en Coahuila

Una niña de un año y ocho meses murió luego de ser atropellada de forma accidental por su propia tía, en el municipio de Morelos, Coahuila.

Los hechos ocurrieron en el Barrio de los Leones, donde la menor, identificada como Ana Sofía "N", fue embestida por la camioneta que conducía su tía, Ana, de 24 años, quien al llegar al domicilio, no se percató de que la menor estaba afuera y le pasó por encima con el vehículo.

De inmediato , la mujer aviso a su hermana, Wendolyn, madre la niña, y ambas la trasladaron al Hospital General de Allende, donde llegó sin signos vitales.

La niña presentaba escoriaciones en el esternón, el brazo izquierdo y el antebrazo derecho, además de lesiones en el rostro. Personal médico intentó reanimarla, pero ya no fue posible salvarle la vida.

El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE), Región Norte II, a través de la subdelegación de Zaragoza, cuyos agentes iniciaron la investigación correspondiente.

La conductora quedó a disposición del Ministerio Público, que en un plazo de 48 horas definirá su situación legal, mientras las autoridades esperan el resultado de la necropsia de ley.

Muere niño arrollado por camioneta en colonia Brisas Poniente en Saltillo

El 15 de julio, un niño de siete años, identificado como Jesús Emiliano, perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta mientras jugaba con otros menores en el camellón de la avenida Los Cárdenas en la colonia Brisas Poniente en Saltillo. De acuerdo con los reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y escapó del lugar después del accidente.

Días después, vecinos colocaron una cruz de cal, veladoras y flores frente al sitio donde ocurrió el hecho para recordar al menor, quien se encontraba de vacaciones con sus abuelos. En tanto, el presunto responsable fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.