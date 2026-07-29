Muere Trabajador Mientras Podaba una Palma en Empresa de Gómez Palacio

Durante la tarde de este 29 de julio, un hombre de 52 años perdió la vida luego de caer mientras podaba una palma en una empresa del Parque Industrial de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar México, dentro de la empresa, donde Adrián Rocha Silva, vecino de la localidad de Carlos Real, en Lerdo, realizaba labores de poda.

En un momento dado, al estar a una altura aproximada de 4 metros y medio, fue atrapado con el forraje de las mismas hojas y falleció en el lugar.

Un compañero de trabajo, identificado como Óscar Daniel, rescató el cuerpo y dio aviso a las autoridades correspondientes. Según los primeros reportes, Adrián presentaba asfixia por sofocación, lo que lo dejó sin signos vitales.

Muere trabajador presuntamente electrocutado en empresa de Ramos Arizpe

Un trabajador perdió la vida al interior de una empresa ubicada en un parque industrial de Ramos Arizpe, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica mientras instalaba paneles solares.

Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación para esclarecer como ocurrió el accidente.