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Muere Trabajador Mientras Podaba una Palma en Empresa de Gómez Palacio

Un trabajador murió mientras podaba una palma en una empresa ubicada en Gómez Palacio.

Muere Trabajador Mientras Podaba una Palma en Empresa de Gómez PalacioEl trabajador de 52 años estaba podando una palma cuando ocurrió el accidente. Foto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: un trabajador muere al podar una palma en el Parque Industrial. Adrián Rocha Silva, de 52 años, sufrió asfixia por sofocación. Más detalles sobre este lamentable incidente.

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