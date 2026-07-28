Muere Hombre al Presuntamente Sufrir Descarga Eléctrica en Parque Industrial de Ramos Arizpe

Un hombre murió la mañana de este martes al interior de una empresa ubicada en un parque industrial en el municipio de Ramos Arizpe.

La víctima fue identificada como Abisaí "N", quien presuntamente sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de instalación de paneles solares y el cambio de pastillas termomagnéticas.

Al sitio acudieron servicios funerarios para el levantamiento del cuerpo, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Muere hombre luego de una descarga eléctrica en la carretera Saltillo-Torreón

El 8 de julio, un joven de 26 años perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando se desplazaba por la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 146, en el tramo conocido como Paila.

Paramédicos interceptaron el vehículo para brindarle atención médica e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.