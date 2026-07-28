Accidentes

Muere Hombre al Presuntamente Sufrir Descarga Eléctrica en Parque Industrial de Ramos Arizpe

Un hombre murió al presuntamente sufrir descarga eléctrica en una empresa de Ramos Arizpe.

Muere Hombre al Presuntamente Sufrir Descarga Eléctrica en Parque Industrial de Ramos ArizpeEl hombre presuntamente sufrió una descarga eléctrica mientras instalaba paneles solares. Foto Ilustrativa: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre pierde la vida en un parque industrial de Ramos Arizpe al recibir una descarga eléctrica. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+