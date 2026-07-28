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Autoridades Mantienen Alerta por Onda de Calor en Piedras Negras

Autoridades se mantienen en alerta ante una onda de calor que provocará temperaturas de hasta 40 °C en Piedras Negras.

Autoridades Mantienen Alerta por Onda de Calor en Piedras NegrasProtección Civil emitió recomendaciones para evitar golpes de calor. Foto: N+

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¡Alerta en Piedras Negras! Onda de calor con temperaturas de hasta 40 °C. Protege a los más vulnerables y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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