Autoridades Mantienen Alerta por Onda de Calor en Piedras Negras

Autoridades mantienen una alerta por la onda de calor que afecta a Piedras Negras y a gran parte del estado de Coahuila, donde se prevén temperaturas máximas de entre 39 y 40 grados centígrados.

Protección Civil Coahuila emite recomendaciones para prevenir golpes de calor

Ante las altas temperaturas que se registran en Coahuila, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y reducir los riesgos para la salud durante la temporada de verano.

La dependencia explicó que un golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, lo que puede afectar órganos vitales.

Señaló que los grupos más vulnerables son niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores del campo y mascotas.

Entre las principales medidas preventivas destacan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 horas y las 16:00 horas, mantenerse hidratado de manera constante con agua o sueros orales, consumir frutas y verduras, utilizar protector solar, vestir ropa ligera de colores claros y de algodón, así como usar sombrero, gorra o sombrilla al salir.

Además recomendó evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cafeína y bebidas azucaradas, así como reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.