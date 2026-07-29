Seguridad

Localizan Muerto a Albañil en Terreno Baldío de la Colonia 26 de Marzo en Saltillo

Un albañil fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en la colonia 26 de Marzo en Saltillo.

Localizan Muerto a Albañil en Terreno Baldío de la Colonia 26 de Marzo en SaltilloAutoridades se movilizaron a la colonia 26 de Marzo luego del reporte de una persona sin vida en un terreno baldío. Foto Ilustrativa: N+

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Encuentran muerto a un albañil en un terreno baldío de Saltillo. Las autoridades investigan si fue agresión o accidente. Descubre más sobre este caso.

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