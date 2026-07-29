Localizan Muerto a Albañil en Terreno Baldío de la Colonia 26 de Marzo en Saltillo

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este martes en un terreno baldío ubicado sobre la calle Lucio Blanco, en la colonia 26 de Marzo en Saltillo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Antonio “N”, de oficio albañil y vecino de la colonia Lomas de Guadalupe. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, acostumbraba transitar por ese sector al trasladarse entre distintos establecimientos donde consumía bebidas alcohólicas.

Durante las diligencias surgieron versiones entre habitantes de la zona sobre una aparente lesión en una ceja; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si el fallecimiento derivó de una posible agresión o de alguna otra causa. Será la investigación la que determine las circunstancias del hecho.

Encuentran cuerpo en terreno baldío en Saltillo

Una hallazgo similar ocurrió el 15 de julio cuando autoridades atendieron el reporte sobre una persona localizada sin vida en un terreno baldío de la colonia Saltillo 2000.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. La zona fue acordonada mientras se realizaban las investigaciones para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.