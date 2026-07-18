Vacaciones 2026: ¿Dónde Está y Qué Actividades Hacer en el Primer Barrio Mágico de Edomex?

Las vacaciones de verano 2026 comenzaron y es momento de hacer el plan para aprovechar al máximo los días de descanso. Si andas por el Edomex, es momento de que conozcas el primer Barrio Mágico de la entidad: Santa Cecilia-Tenayuca.

La cercanía entre la Ciudad de México y el Estado de México es clave para poder visitar diversas zonas en ambas entidades. No obstante, el turismo en territorio mexiquense necesita mayor impulso, debido a que concentra comunidades con grandes tradiciones.

Además, cuenta con zonas arqueológicas y sitios que son considerados Patrimonio Histórico, por su valía cultural para el mundo.

El Estado de México se destaca como destino turístico por su gran riqueza cultural, histórica, artesanal, gastronómica y natural. Según la Secretaría de Turismo de la entidad, el Edomex cuenta con:

12 Pueblos Mágicos

25 Pueblos con Encanto

Municipios con Vocación de Turismo de Reuniones

9 rutas Turísticas

13 ramas artesanales

4 Patrimonios de la Humanidad

Sin embargo, solo cuenta con un barrio mágico. Por ello, te damos a conocer todos los detalles para que lo visites.

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¿Cómo es el primer Barrio Mágico de Edomex?

Santa Cecilia y Tenayuca, único Barrio Mágico de Edomex, se ubica en el municipio de Tlalnepantla. El nombramiento fue otorgado oficialmente el 30 de junio de 2024, en San Antonio, Texas, durante la tercera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos.

La decisión de nombrarlo como Barrio Mágico, se debe a que finalmente recibió reconocimiento a su pasado prehispánico y la conservación de tradiciones ancestrales.

Además, se considera que la comunidad cuenta con la infraestructura para brindar una buena estancia al turismo. Santa Cecilia-Tenayuca ofrece atractivos tradicionales a los visitantes.

Tal es el caso de sus fiestas patronales, como la de San Bartolomé Apóstol que se lleva a cabo cada 24 de agosto en la parroquia de San Bartolo. Ese día se llena de color con flores artesanales, se cantan Las Mañanitas y se presentan danzas como las de arrieros y santiagueros. También hay feria y pirotecnia.

Otra fiesta importante es la de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, en la localidad de Santa Cecilia Acatitlán. Esta celebración religiosa se realiza cada 22 de noviembre, por lo que mariachis, bandas de viento y agrupaciones musicales se unen para llevar serenata a la virgen en medio de una verbena popular.

No obstante, el primer barrio mágico de Edomex, destaca por sus zonas arqueológicas.

Debido a que este sitio fue hogar de Xolotl, quien dirigió a los chichimecas para finalmente asentarse en la cuenca de México. Así que prepárate para visitar:

Zona arqueológica de Tenayuca y Museo de Sitio “Xolotl”

Zona arqueológica de Santa Cecilia y Museo de Sitio “Eusebio Davalos”

En tu visita no puede faltar el recorrido por el Mercado de Tenayuca, una verdadera tradición los domingos para disfrutar de platillos locales.

La gastronomía tradicional del Barrio Mágico de Santa Cecilia-Tenayuca, destaca por sus antojitos mexicanos, pero debes probar el pozole tradicional (en especial en las pozolerías de Santa Cecilia), la barbacoa, las carnitas y los tlacoyos de haba y frijol preparados al momento. ¿Ya sabes quién te va a acompañar?

EPP