Paseo de la Reforma en POV: Así es Un Día en la Emblemática Avenida de la CDMX

Epicentro de celebraciones, desfiles, rodadas y protestas, el Paseo de la Reforma es sin duda la avenida más emblemática de la capital mexicana. En N+ te damos un recorrido por el 'corazón financiero' y corredor monumental de la Ciudad de México (CDMX).

Originalmente llamado 'Paseo de la Emperatriz', su trazado y diseño inicial fue encomienda de Maximiliano de Habsburgo en el año de 1864 para conectar el Castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional. Su inspiración surgió de grandes avenidas como los Campos Elíseos de París, Francia.

Sin embargo, en la actualidad conecta la zona de Santa Fe, a través de la Prolongación Paseo de la Reforma, hasta la Zona de Peralvillo donde llega hasta Calzada de los Misterios.

¿Cuáles son las Glorietas de Paseo de la Reforma?

Según el tramo de avenida que se recorra, es el tipo de paisaje urbano que se encontrará, siempre con un tránsito incesante de vehículos y peatones que la atraviesan de oriente a poniente.

A lo largo de su historia se han añadido camellones y glorietas que han cambiado de nombre con los años. Además de incorporar la ciclovía y carril de la Línea 7 del Metrobús.

Entre las principales Glorietas en su trazo, se encuentran las siguientes:

Glorieta del Caballito

Glorieta de las Mujeres que Luchan (antes Glorieta de Cristóbal Colón)

Glorieta de Cuauhtémoc

Glorieta del Ahuehuete (antes llamada Glorieta de la Palma)

Glorieta del Ángel de la Independencia

Glorieta de la Diana Cazadora

Glorieta de la Fuente de Petróleos

Glorieta de Cuitláhuac

Los puntos más emblemáticos de Paseo de la Reforma

El trazo del Paseo de la Reforma forma parte del corredor Reforma-Chapultepec, un oasis para la naturaleza, la historia, la modernidad y el arte. Pasando por el centro neurálgico de la capital del país y corazón financiero.

Entre los puntos que se pueden hallar en el recorrido por el corredor Reforma-Chapultepec, están los siguientes:

Fuente de Petróleos

Campo Marte

Auditorio Nacional

Bosque de Chapultepec

Museo Nacional de Antropología

Museo de Arte Moderno

Museo Rufino Tamayo

El Ángel de la Independencia

El Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores

El edificio de la Lotería Nacional

Entre otros puntos que forman parte del trazado de la emblemática avenida de la Ciudad de México.

¿Cómo es un día en la Avenida Paseo de la Reforma de CDMX?

Entre notas del organillo, timbres de bicicletas y el barullo de los peatones se puede transitar por el Paseo de la Reforma. Cada día mexicanos y extranjeros la recorren de extremo a extremo.

N+ recopiló una serie de imágenes en las que se puede ver a la Avenida Paseo de la Reforma "tomar vida" desde las primeras horas de la mañana para descansar apenas unas horas durante la madrugada mientras sus visitantes descansan.

En las tomas se puede observar los puestos ambulantes que se instalan para vender toda clase de alimentos, mientras los boleros de CDMX están a la espera de clientes que aún lustran sus zapatos.

En el siguiente video puedes disfrutar de las distintas escenas que regala un día sobre Paseo de la Reforma:

SARR