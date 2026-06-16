Paseo de la Reforma en POV: Así es Un Día en la Emblemática Avenida de la CDMX

Su trazo cruza la CDMX de poniente a oriente y forma parte del corredor Chapultepec-Reforma que es un oasis de arte, naturaleza, historia, movilidad y modernidad

Ángel de la Independencia. POV Paseo de la Reforma 2026 Recorrido por Corazón Financiero y Epicentro de MovilizacionesEl Paseo de la Reforma, emblemática avenida de CDMX que alberga el centro financiero de México, se ha convertido en epicentro de movilizaciones. Foto: Cuartoscuro.

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