Estos Son los Pueblos Mágicos más Buscados en el Verano 2026 en México

Con el final de ciclo escolar en México y la llegada de las vacaciones para millones de estudiantes, una opción es visitar los Pueblos Mágicos 2026 en el país.
La falta de tiempo y dinero no deben impedirlo, ya que muchos de estos lugares están muy cerca, ideales para una escapada en fin de semana, y el presupuesto es apto para todo tipo de bolsillos.
En N+ te presentamos una selección de diferentes destinos que destacan por su autenticidad y gastronomía.
¿Qué son los Pueblos Mágicos en México?
Los Pueblos Mágicos son sitios con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país; son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de atractivos.
El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a las poblaciones del país y que representan alternativas variadas para los visitantes nacionales y extranjeros.
¿Cuántos Pueblos Mágicos hay en México?
En la actualidad existen 132 Pueblos Mágicos en México; a continuación, esta es la lista en orden alfabético:
Aculco, Estado de México
Ajijic, Jalisco
Álamos, Sonora
Amealco de Bonfil, Querétaro
Aquismón, San Luis Potosí
Arteaga, Coahuila
Atlixco, Puebla
Bacalar, Quintana Roo
Batopilas, Chihuahua
Bernal, Querétaro
Bustamante, Nuevo León
Cadereyta de Montes, Querétaro
Calvillo, Aguascalientes
Candela, Coahuila
Capulálpam de Méndez, Oaxaca
Casas Grandes, Chihuahua
Chiapa de Corzo, Chiapas
HVI