Estos Son los Pueblos Mágicos más Buscados en el Verano 2026 en México

Con el final de ciclo escolar en México y la llegada de las vacaciones para millones de estudiantes, una opción es visitar los Pueblos Mágicos 2026 en el país.

La falta de tiempo y dinero no deben impedirlo, ya que muchos de estos lugares están muy cerca, ideales para una escapada en fin de semana, y el presupuesto es apto para todo tipo de bolsillos.

En N+ te presentamos una selección de diferentes destinos que destacan por su autenticidad y gastronomía.

¿Qué son los Pueblos Mágicos en México?

Los Pueblos Mágicos son sitios con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país; son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de atractivos.

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a las poblaciones del país y que representan alternativas variadas para los visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuántos Pueblos Mágicos hay en México?

En la actualidad existen 132 Pueblos Mágicos en México; a continuación, esta es la lista en orden alfabético:

Aculco, Estado de México

Ajijic, Jalisco

Álamos, Sonora

Amealco de Bonfil, Querétaro

Aquismón, San Luis Potosí

Arteaga, Coahuila

Atlixco, Puebla

Bacalar, Quintana Roo

Batopilas, Chihuahua

Bernal, Querétaro

Bustamante, Nuevo León

Cadereyta de Montes, Querétaro

Calvillo, Aguascalientes

Candela, Coahuila

Capulálpam de Méndez, Oaxaca

Casas Grandes, Chihuahua

Chiapa de Corzo, Chiapas



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