Estos Son los Pueblos Mágicos más Buscados en el Verano 2026 en México

La falta de tiempo y dinero no es un obstáculo para la visita de Pueblos Mágicos; el presupuesto que se necesita es apto para todo tipo de bolsillos

Estos Son los Pueblos Mágicos más Buscados en el Verano 2026 en MéxicoIsla Aguada en Campeche es reconocida como pueblo mágico en México. Foto: Cuartoscuro

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El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a las poblaciones del país y que representan alternativas variadas para los visitantes nacionales y extranjeros

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