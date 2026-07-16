Estos son los 8 Pueblos Mágicos de Coahuila Ideales para Visitar en Vacaciones

Durante la temporadavacacional, miles de personas aprovechan para recorrer distintos destinosturísticos . En Coahuila, una de las principales opciones son sus ocho PueblosMágicos, conocidos por diversidad cultural, gastronómica y natural.
¿Cuáles son los ochos pueblos mágicos de Coahuila?
Arteaga
Viesca
Parras de la Fuente
Candela
Guerrero
Melchor Múzquiz
Cuatro Ciénegas
General Cepeda
¿Qué hacer en los pueblos mágicos de Coahuila?
Cuatro Ciénegas destaca por sus paisajesnaturales y su climasemicálido, con una temperatura media cercana a los 22 grados centígrados. Entre sus principales atractivos se encuentran la Poza Azul, un área natural protegida; el Río Mezquites, ideal para actividades recreativas, y las Minas de Mármol.
General Cepeda es un destino que combina historia y paleontología. Además de recorrer su centrohistórico y la iglesia de San Francisco de Asís, los visitantes pueden conocer el Museo de Paleontología de Rincón Colorado.
Arteaga es uno de los destinosturísticos más populares del estado gracias a sus paisajes montañosos y su cercanía con Saltillo. Entre las actividades más comunes se encuentran hospedarse en cabañas, visitar el Museo de las Momias y recorrer la Sierra La Viga, una de las zonas naturales más representativas del municipio.
En Viesca, el principal atractivo son las Dunas de Bilbao, donde los visitantes pueden realizar recorridos en cuatrimoto. Otra gran opción es probar la variedad de gastronomía que ofrece como las gorditas de trigo o maíz.
Parras de la Fuente se ubica al sur del estado y cuenta con calles históricas ya que fue fundado hace más de 400 años. Entre sus atractivos son subir la capilla del santo madero para disfrutar de la vista de la ciudad así como visitar los diversos viñedos que tiene la ciudad.
Candela cuenta con un importante legado histórico al haber sido escenario de episodios de la RevoluciónMexicana. Además, ofrece espacios naturales para realizar caminatas, cabalgatas y actividades al aire libre, como la Meseta de los Cartujanos, la Presa de las Higueras y el Balneario Ojo Caliente.
Guerrero es un destino para los amantes de la historia y la naturaleza. Entre sus principales sitios de interés se encuentran el parque ecológico La Pedrera, equipado con albercas y palapas, así como las ruinas de la Misión de San Bernardo, ubicadas a poca distancia de la plaza principal.
Por su parte, Melchor Múzquiz es un lugar donde puedes practicar senderismo en la zona o realizar kayak en el Río Sabinas,de igual forma puedes visitar el MuseoHistóricodeMúzquiz y el Museo de la Paleontología, o recorrer el ParqueEcoturísticoLa Cascada, un espacio ideal para hacer picnics.