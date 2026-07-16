Estos son los 8 Pueblos Mágicos de Coahuila Ideales para Visitar en Vacaciones

Durante la temporada vacacional, miles de personas aprovechan para recorrer distintos destinos turísticos . En Coahuila, una de las principales opciones son sus ocho Pueblos Mágicos, conocidos por diversidad cultural, gastronómica y natural.

¿Cuáles son los ochos pueblos mágicos de Coahuila?

Arteaga

Viesca

Parras de la Fuente

Candela

Guerrero

Melchor Múzquiz

Cuatro Ciénegas

General Cepeda

¿Qué hacer en los pueblos mágicos de Coahuila?

Cuatro Ciénegas destaca por sus paisajes naturales y su clima semicálido, con una temperatura media cercana a los 22 grados centígrados. Entre sus principales atractivos se encuentran la Poza Azul, un área natural protegida; el Río Mezquites, ideal para actividades recreativas, y las Minas de Mármol.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Ciénegas Destaca por su Alto Nivel de Especies Endémicas en Coahuila

General Cepeda es un destino que combina historia y paleontología. Además de recorrer su centro histórico y la iglesia de San Francisco de Asís, los visitantes pueden conocer el Museo de Paleontología de Rincón Colorado.

Arteaga es uno de los destinos turísticos más populares del estado gracias a sus paisajes montañosos y su cercanía con Saltillo. Entre las actividades más comunes se encuentran hospedarse en cabañas, visitar el Museo de las Momias y recorrer la Sierra La Viga, una de las zonas naturales más representativas del municipio.

En Viesca, el principal atractivo son las Dunas de Bilbao, donde los visitantes pueden realizar recorridos en cuatrimoto. Otra gran opción es probar la variedad de gastronomía que ofrece como las gorditas de trigo o maíz.

Parras de la Fuente se ubica al sur del estado y cuenta con calles históricas ya que fue fundado hace más de 400 años. Entre sus atractivos son subir la capilla del santo madero para disfrutar de la vista de la ciudad así como visitar los diversos viñedos que tiene la ciudad.

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Candela cuenta con un importante legado histórico al haber sido escenario de episodios de la Revolución Mexicana. Además, ofrece espacios naturales para realizar caminatas, cabalgatas y actividades al aire libre, como la Meseta de los Cartujanos, la Presa de las Higueras y el Balneario Ojo Caliente.

Guerrero es un destino para los amantes de la historia y la naturaleza. Entre sus principales sitios de interés se encuentran el parque ecológico La Pedrera, equipado con albercas y palapas, así como las ruinas de la Misión de San Bernardo, ubicadas a poca distancia de la plaza principal.

Por su parte, Melchor Múzquiz es un lugar donde puedes practicar senderismo en la zona o realizar kayak en el Río Sabinas, de igual forma puedes visitar el Museo Histórico de Múzquiz y el Museo de la Paleontología, o recorrer el Parque Ecoturístico La Cascada, un espacio ideal para hacer picnics.