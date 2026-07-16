¿A Qué Hora Inicia y Cuánto Dura el Espectáculo de Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 promete más que fútbol: Shakira, Madonna y Justin Bieber lideran un show de medio tiempo al estilo Super Bowl. Entérate de todo.

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