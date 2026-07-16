¿A Qué Hora Inicia y Cuánto Dura el Espectáculo de Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026?

La Final de la Copa del Mundo 2026 no solo pondrá en juego el título más importante del futbol, sino también un espectáculo musical de gran escala.

La FIFA planea extender la pausa de medio tiempo para dar cabida a un show inspirado en el Super Bowl de la NFL, con Shakira, Madonna, Justin Bieber y otras estrellas en el escenario.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Festejaron los Aficionados Españoles el Pase de su Selección a la Final del Mundial 2026

¿Cuánto durará el show de medio tiempo?

El reglamento de la IFAB establece que los jugadores tienen derecho a un descanso de medio tiempo de no más de 15 minutos. Sin embargo, de acuerdo con el diario británico The Times, la FIFA prepara una modificación a ese artículo para ampliar la pausa hasta 30 minutos. El concierto en sí tendría una duración aproximada de 11 minutos, pero el organismo busca un margen adicional de tiempo para el montaje y la logística del espectáculo.

¿A qué hora empieza la Final del Mundial 2026?

El partido está programado para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Las actividades previas al silbatazo inicial, incluida la ceremonia de clausura, arrancarán desde las 11:30 horas.

¿Qué artistas estarán en el show del medio tiempo?

La FIFA confirmó la participación de:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

Burna Boy

Gustavo Dudamel

BTS

Todos bajo la supervisión artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Además, la ceremonia de clausura previa al partido contará con Robbie Williams, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Laura Pausini y el actor y streamer IShowSpeed.

¿Quién jugará la Final?

España y Argentina disputarán la copa tras vencer a Francia y a Inglaterra, respectivamente.