¿Qué es 'Wonderwall'? Significado y Letra de la Canción Himno de la Selección de Inglaterra

La Selección de Inglaterra llega a semifinales del Mundial 2026 acompañada de un himno no oficial que nadie encargó: "Wonderwall", el clásico de Oasis de 1995.

Esto es todo lo que hay que saber sobre la canción que hoy suena en cada festejo de los Three Lions.

De clásico del britpop a grito de cancha

Inglaterra no pidió un himno oficial para este Mundial, pero lo encontró por accidente. Tras el debut del equipo ante Croacia el 17 de junio, una remontada 4-2 en Dallas, los jugadores se acercaron a saludar a la afición y el DJ del estadio puso "Wonderwall" por los altavoces. El canto espontáneo se repitió después de cada victoria posterior, incluida la más reciente ante Noruega en cuartos de final, y ya forma parte del ritual del plantel dirigido por Thomas Tuchel.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fher Responde a Liam Gallagher, de Oasis: Esto Dijo el Cantante de Maná por México vs Inglaterra

El fenómeno no se quedó en las gradas: de acuerdo con datos de Luminate citados por Billboard, el 12 de julio, un día después del triunfo sobre Noruega, la canción sumó 1.3 millones de reproducciones bajo demanda en Estados Unidos, un incremento del 108% frente al domingo anterior. En el Top 50 Global de Spotify, "Wonderwall" se ubica en el segundo lugar, solo detrás de "Dai Dai" de Shakira y Burna Boy, y escaló veinte posiciones en el ranking oficial de sencillos del Reino Unido.

El significado detrás de la letra

Compuesta enteramente por Noel Gallagher para el álbum (What's the Story) Morning Glory? de 1995 e interpretada por su hermano Liam, "Wonderwall" habla de un apoyo incondicional, casi salvador, ante la incertidumbre. Durante años se creyó que la canción era una declaración de amor para Meg Mathews, entonces pareja de Noel, y el propio compositor alimentó esa versión en una entrevista con NME en 1996.

Sin embargo, tras su divorcio, Noel cambió la explicación: en 2002 le dijo a la BBC que la canción en realidad describe a un amigo imaginario que llega para salvar a alguien de sí mismo. También reveló un dato curioso: antes de llamarse "Wonderwall", el tema se llamaba "Wishing Stone".

El resultado es una letra deliberadamente ambigua, que combina vulnerabilidad y certeza, y que, a diferencia de himnos futboleros como "Three Lions" o "World in Motion", no menciona el fútbol en ningún momento.

Una tradición inglesa de "robar" canciones de amor

Que una canción sentimental se convierta en himno de cancha no es nuevo en Inglaterra. Los hinchas del Liverpool adoptaron "You'll Never Walk Alone", del musical Carousel; los del Manchester City hicieron suya "Blue Moon"; y West Ham convirtió en propia "I'm Forever Blowing Bubbles", un estándar estadounidense de 1919. "Sweet Caroline", de Neil Diamond, cumplió un rol similar durante la Eurocopa 2020.

Los propios Gallagher celebraron la apropiación. Noel declaró a The Sun que la canción "le pertenece a la gente" y que lo vivido con la afición fue un momento mágico. Liam, por su parte, reaccionó en X tras el partido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, bromeando sobre lo exigente que resulta cantarla para Harry Kane.

El contexto con Argentina y un paralelismo con España

La coincidencia no podría ser más cargada: este miércoles 15 de julio, Inglaterra se mide a Argentina en semifinales en Atlanta, con una final de 1966 en juego. Ambas selecciones arrastran una historia tensa dentro y fuera de la cancha, marcada por la "Mano de Dios" de Maradona en 1986 y la expulsión de David Beckham en 1998.

El caso inglés con "Wonderwall" tiene, además, un espejo reciente en el fútbol femenino: cuando España se consagró campeona del mundo, "Superestrella", de Aitana, se convirtió en la canción asociada a esos festejos, sonando en flashmobs y celebraciones masivas a lo largo del verano. Ahora es "Wonderwall" la que busca hacer lo mismo por Inglaterra, tres décadas después de su lanzamiento original.