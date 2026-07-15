¿Qué es 'Wonderwall'? Significado y Letra de la Canción Himno de la Selección de Inglaterra

"Wonderwall" de Oasis se convirtió en el himno no oficial de Inglaterra en el Mundial 2026. Te contamos su significado, origen y por qué la cantan tras cada triunfo.

que-es-wonderwall-significado-letra-cancion-himno-seleccion-de-inglaterra-2026Foto: GettyImages

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Inglaterra encuentra su himno en 'Wonderwall' de Oasis. La canción de 1995 resuena tras cada triunfo en el Mundial 2026. Conoce su historia y el impacto en las listas de éxitos.

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