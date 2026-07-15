Calor Extremo en México 2026: Suman 36 Muertos y Más de Mil Afectados

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que en lo que va del 2026 suman mil 150 casos de afectados por calor extremo, además de 36 muertos.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/vJt2XiOrLv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Se precisó que de las personas que requirieron atención médica, 665 registraron golpes de calor, 387 deshidratación y 53 quemaduras.

Así han sido las muertes por calor 2026 en México

La dependencia de salud federal destacó que 34 de los casos de muertes registrados ocurrieron por golpe de calor.

Estados donde murieron personas por golpe de calor

Los estados donde se han reportado decesos por calor extremo en México en lo que va de 2026 son los siguientes:

Baja California (reporta 4)

Chiapas (reporta 4)

Nayarit (reporta 3)

Tabasco (reporta 3)

Tamaulipas (reporta 3)

Veracruz (reporta 3)

Guerrero (reporta 2)

Oaxaca (reporta 2)

Quintana Roo (reporta 2)

¿Dónde se esperan 35 a 40 grados en México?

Baja California Sur

Durango

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Termómetro llegará a los 30 o hasta 35 grados

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

HVI