Calor Extremo en México 2026: Suman 36 Muertos y Más de Mil Afectados

De las personas que requirieron atención médica, 665 registraron golpes de calor, 387 deshidratación y 53 quemaduras

"Calor Extremo en México 2026: Suman 36 Muertos y Más de Mil Afectados "Efectos de temperaturas elevadas en México. Foto: Cuartoscuro

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Los estados donde se han reportado decesos por calor extremo en México en lo que va de 2026, son: Baja California, Chiapas, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo

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