Calor Extremo en México 2026: Suman 36 Muertos y Más de Mil Afectados

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer que en lo que va del 2026 suman mil 150 casos de afectados por calor extremo, además de 36 muertos.
Se precisó que de las personas que requirieron atención médica, 665 registraron golpes de calor, 387 deshidratación y 53 quemaduras.
Así han sido las muertes por calor 2026 en México
La dependencia de salud federal destacó que 34 de los casos de muertes registrados ocurrieron por golpe de calor.
Estados donde murieron personas por golpe de calor
Los estados donde se han reportado decesos por calor extremo en México en lo que va de 2026 son los siguientes:
¿Dónde se esperan 35 a 40 grados en México?
Baja California Sur
Durango
Nayarit
Jalisco
Guerrero
Morelos
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Termómetro llegará a los 30 o hasta 35 grados
Zacatecas
San Luis Potosí
Querétaro
Hidalgo
Puebla
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
HVI