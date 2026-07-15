Tiroteo en Supermercado de Estados Unidos Deja Múltiples Heridos

Un tiroteo dentro de un Kroger en Cypresswood Drive, Texas, deja varios heridos y un sospechoso detenido

Tiroteo en Supermercado de Estados Unidos Deja Múltiples HeridosAgentes policiales participan en un operativo no relacionado con el tiroteo reportado en el Kroger de Cypresswood Drive, Texas. Foto: Reuters.

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