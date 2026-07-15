Tiroteo en Supermercado de Estados Unidos Deja Múltiples Heridos

Un tiroteo ocurrido dentro de una tienda Kroger, ubicada en el bloque 20300 de Cypresswood Drive, en Texas, dejó como saldo preliminar varias personas baleadas, de acuerdo con un reporte de la Oficina del Alguacil del Precinto 4 del Condado Harris, encabezada por Mark Herman.

Según el comunicado, agentes de dicha corporación acudieron al lugar tras recibir informes de disparos dentro del establecimiento.

Hasta el momento de la difusión del reporte, no se había precisado el número exacto de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

Lo que se sabe hasta ahora

El tiroteo ocurrió dentro de una tienda Kroger en el bloque 20300 de Cypresswood Drive.

Varias personas resultaron baleadas; la cifra exacta no ha sido confirmada.

Testigos señalan a un hombre como presunto tirador.

Un posible sospechoso fue detenido; su implicación sigue bajo investigación.

La zona permanece con numerosos agentes de policía y personal de emergencia.

Descripción del presunto agresor, según testigos

De acuerdo con el reporte, testigos en el lugar informaron haber visto a un hombre disparando un arma dentro de la tienda. Fue descrito como una persona de tez morena, vestida con una camiseta amarilla y pantalones negros.

Detención de un sospechoso y estado de la investigación

El comunicado indica que un posible sospechoso ya fue detenido por las autoridades, aunque la investigación permanece abierta mientras se determina su grado de participación en el ataque.

En el lugar se mantiene un despliegue de "numerosos agentes de policía y personal de emergencia", según el reporte oficial.

Llamado a evitar la zona

La autoridad emisora del reporte pidió a la población mantenerse alejada del área:

"Por favor, eviten la zona y busquen una ruta alternativa para que los servicios de emergencia puedan realizar su investigación de forma segura".

El comunicado añade que se proporcionarán actualizaciones conforme se disponga de más información, sin precisar un horario o medio específico para ello.