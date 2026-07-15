Marcha CNTE Mañana Jueves 16 de Julio 2026 en CDMX: Lista de Calles Cerradas por Bloqueos

La CNTE vuelve a la CDMX. Este jueves 16 de julio de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trbajadores de la Educación (CNTE) provocará diversas afectaciones viales en la capital del país, por lo que es necesario que consideres la ruta de la movilización para que llegues a tiempo a tu destino; toma nota.

La CNTE confirmó que de nuevo tomará las calles de la Ciudad de México, ya que aseguran que las autoridades no han atendido sus demandas.

El magisterio asegura que sigue en pie de lucha, debido a que señalaron que durante las semanas en las que llevaron a cabo su plantón en la ciudad, no recibieron respuestas contundentes a sus exigencias, como las becas a sus hijos.

Es importante destacar que entre las demandas de la CNTE se encuentran:

Abrogación de la Ley del USICAMM

Basificación inmediata

Aumento salarial real

Reforma a la Ley del ISSSTE

Cese al hostigamiento laboral

Por está razón, la marcha de la CNTE se realizará el jueves 16 de julio de 2026 en la CDMX. Así que toma nota de todas las afectaciones que habrá durante la jornada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Interrumpe Conferencia de Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca

¿Qué calles se verían afectadas por la marcha de la CNTE en CDMX?

La marcha de la CNTE en CDMX se realizará este jueves 16 de julio a las 9:00 horas. El punto de encuentro es el edificio donde se ubican las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX (AEFCM).

Dichas instalaciones se encuentran en la calle Isabel la Católica #165, colonia Obrera, muy cerca de la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro CDMX. Por lo anterior, se prevén cierres o afectaciones en las siguientes vialidades:

Isabel la Católica

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Arcos de Belén

Chimalpopoca

Eje Central Lázaro Cárdenas

En ese sentido, para que no quedes atrapado en medio del caos vial, puedes tomar como rutas alternas las siguientes vialidades:

Eje 1 Norte

Viaducto Miguel Alemán

Eje 1 Oriente (Avenida Circunvalación / Andrés Molina Enríquez)

Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión)

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

EPP