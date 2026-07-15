Marcha CNTE Mañana Jueves 16 de Julio 2026 en CDMX: Lista de Calles Cerradas por Bloqueos

Se prevé que la marcha de la CNTE de este jueves 16 de julio de 2026, provoque severas afectaciones viales en CDMX

La CNTE volverá a marchar por las calles de la CDMXFoto: Cuartoscuro
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