¿Cuánto es de Casetas de Tijuana al Valle de Guadalupe? Esto Cuesta el Viaje este Verano 2026

Si planeas viajar de Tijuana al Valle de Guadalupe este verano 2026, conoce cuántas casetas debes pagar y cuánto gastarás en el trayecto.

¿Viajas al Valle de Guadalupe? Esto Gastarás en Casetas Desde Tijuana en Verano 2026Foto: N+

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Prepárate para tu viaje al Valle de Guadalupe desde Tijuana: 3 casetas y $304 pesos en peaje ida y vuelta. ¿Listo para la aventura?

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