¿Cuánto es de Casetas de Tijuana al Valle de Guadalupe? Esto Cuesta el Viaje este Verano 2026

Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, cientos de turistas comienzan a planear viajes por carretera a los principales destinos de Baja California, entre ellos el Valle de Guadalupe, una de las zonas vitivinícolas y gastronómicas más reconocidas de la región.

Si tienes planeado viajar de Tijuana al Valle de Guadalupe en automóvil, uno de los gastos que debes contemplar antes de salir de casa es el pago de casetas de cobro, principalmente si eliges circular por la carretera Escénica Tijuana-Ensenada.

Pero, ¿cuántas casetas debes pagar para llegar de Tijuana al Valle de Guadalupe y cuánto cuestan en 2026? Aquí te contamos.

¿Cuántas Casetas se Pagan de Tijuana al Valle de Guadalupe?

Si viajas desde Tijuana hacia el Valle de Guadalupe por la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, durante el trayecto se encuentran tres plazas de cobro:

Playas de Tijuana

Rosarito

San Miguel

La ruta por la carretera Escénica es una de las opciones utilizadas para viajar hacia Ensenada y posteriormente incorporarse a la carretera que conduce al Valle de Guadalupe.

De acuerdo con las tarifas vigentes desde el 13 de abril de 2026, el corredor Tijuana-Ensenada tiene una tarifa integrada de $152 pesos para automóvil. Las cifras oficiales se encuentran publicadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en su documento de tarifas 2026.

¿Cuánto Gastaré en Casetas de Tijuana al Valle de Guadalupe?

Para un automóvil, el gasto de peaje por la carretera Escénica es de 152 pesos en un trayecto, considerando la tarifa integrada Tijuana-Ensenada publicada por CAPUFE.

Esto significa que, si utilizas la misma ruta para regresar, debes contemplar aproximadamente:

Viaje de ida: $152 pesos

Viaje de regreso: $152 pesos

Total en casetas por viaje redondo: $304 pesos

El monto corresponde únicamente al pago de peaje y no incluye gastos de gasolina, alimentos, hospedaje o actividades durante la visita al Valle de Guadalupe.

¿Cuánto Tiempo se Hace de Tijuana al Valle de Guadalupe en Carro?

El trayecto de Tijuana al Valle de Guadalupe es de aproximadamente 105 kilómetros y el tiempo de viaje puede rondar entre una hora y media y cerca de dos horas, dependiendo del punto de salida, las condiciones de tránsito y el destino exacto dentro del Valle.

Como referencia, estimaciones de viaje ubican la ruta Tijuana-Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe, en aproximadamente 105 kilómetros y 109 minutos en promedio.

Durante fines de semana y periodos vacacionales, el tiempo de traslado puede aumentar, por lo que se recomienda revisar las condiciones carreteras antes de iniciar el recorrido.

APG