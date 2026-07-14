Suspenden a Policía de Tijuana tras Presuntamente Impedir Ingreso de Madre a Graduación

La Sindicatura investiga si la policía incumplió protocolos de actuación durante una intervención registrada el pasado 7 de julio

Suspenden a Policía de Tijuana por Presunta Irregularidad Durante GraduaciónFoto: N+

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¿Por qué fue suspendida una policía en Tijuana? Se investiga si impidió el ingreso de una madre a una graduación. La Sindicatura busca aclarar si se siguieron los protocolos adecuados.

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Suspenden a Policía de Tijuana tras Presuntamente Impedir Ingreso de Madre a Graduación