Suspenden a Policía de Tijuana tras Presuntamente Impedir Ingreso de Madre a Graduación

Una agente de la Policía Municipal de Tijuana fue suspendida provisionalmente mientras se investiga su actuación durante una ceremonia de graduación, donde presuntamente se impidió a una madre de familia ingresar al plantel en el que se realizaba el evento.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio y fueron difundidos a través de redes sociales, lo que derivó en el inicio de una investigación de oficio por parte de la Sindicatura Procuradora de Tijuana.

¿Por qué fue suspendida la agente municipal?

De acuerdo con la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, la investigación busca determinar si la intervención de los policías se realizó con perspectiva de género, en apego a la ley y conforme a los protocolos que regulan la actuación de los elementos municipales.

Entre los documentos recabados se encuentra un oficio recibido el 8 de julio, en el que se informó que la agente ahora suspendida habría incumplido protocolos específicos relacionados con los procedimientos de intervención policial.

La Sindicatura señaló que estos procedimientos son obligatorios para los elementos ante la posible comisión de un delito y agregó que la documentación obtenida hasta el momento advierte indicios sobre la participación de la agente durante los hechos.

Suspensión no determina responsabilidad de la policía

La suspensión provisional fue establecida como una medida cautelar dentro del procedimiento de investigación administrativa y, de acuerdo con la autoridad, no representa un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad de la agente.

La medida busca evitar que su permanencia en funciones pueda interferir en las diligencias y garantizar el desarrollo adecuado de la investigación, así como el respeto al debido proceso y a los derechos laborales de la servidora pública.

La Sindicatura Procuradora continuará con las investigaciones para esclarecer la actuación de los elementos municipales durante la ceremonia de graduación y determinar, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.

APG