¿Tomar Creatina Podría Ralentizar el Cáncer? La Ciencia Tiene una Respuesta

Una nueva investigación afirma que la creatina sería capaz de ralentizar el cáncer. Los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) afirman que esta sustancia, consumida frecuentemente como suplemento para deportistas, sería capaz de estimular células específicas del sistema inmune.

El auge de la creatina

En los gimnasios y en las canchas es frecuente escuchar de la creatina, un suplemento alimenticio al que se le atribuyen algunas cualidades ciertas y otras exageradas. Esta sustancia, que se genera en el riñón, páncreas e hígado, se agrupa en los tejidos musculares y ayuda a transportar el adenosín trifosfato y reciclarlo.

La glucosa es el petróleo que permite que marchen las células, pero antes esta azúcar debe ser “refinada” en adenosín trifosfato, conocido también como ATP. Esta molécula es la gasolina que usan las células de todas las formas de vida conocidas para funcionar.

En ese sentido, la creatina serviría como las pipas que pueden transportar el ATP en las fibras musculares, pues colabora en momentos concretos para reabastecer a las células de energía. Entre los deportistas, se le utiliza por su capacidad para realizar entrenamientos más profundos, sobre todo en los que se busca ganar masa muscular, pues retrasa la llegada de la fatiga.

La creatina ralentiza el cáncer en ratones y células humanas

Ahora, un estudio publicado en la revista iScience ha afirmado que la creatina podría ayudar en los tratamientos contra el cáncer. Esta sustancia ayudaría a activar células del sistema inmune que intervienen en la batalla contra las células cancerosas.

El estudio hecho bajo la supervisión de Lili Yang analizó el efecto de la creatina en células humanas y ratones con cáncer. La investigación elaborada por UCLA encontró que la sustancia estimulaba la actividad de las células dendríticas, que coordinan la acción de las células T, principales combatientes del sistema inmune. En el estudio se lee:

“La suplementación con creatina potenció la activación de las células dendríticas de ratón in vitro e in vivo, y suprimió el crecimiento tumoral en un modelo de melanoma singénico”.

En las células humanas también se observó un efecto semejante, estimulando células especiales del sistema inmunológico:

“Cabe destacar que la captación de creatina potenció de forma similar la activación y la función inmunoestimuladora de las células dendríticas derivadas de monocitos humanos”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cáncer de Piel: ¿Tienes Lunares Sospechosos? Esto Debes Saber

Al respecto, James Elsten-Brown, coautor del estudio, declaró en un comunicado:

“El potencial que observamos aquí es que la creatina podría utilizarse de dos maneras complementarias: como suplemento para potenciar la respuesta inmunitaria de pacientes que ya reciben inmunoterapia, y como herramienta para mejorar la calidad de las vacunas basadas en células dendríticas antes de su administración”.

Cabe señalar que en ningún momento el estudio sugiere que la creatina pueda servir como un medicamento contra el cáncer. En el escenario más optimista, los autores le consideran como un suplemento que colabore en el tratamiento.

No obstante, en ninguna forma se contempla que la creatina sustituya a tratamientos conocidos contra el cáncer. Además, el estudio no fue realizado en pacientes humanos, por lo que la investigación en el tema aún tendría un largo camino por delante.