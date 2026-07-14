¿Tomar Creatina Podría Ralentizar el Cáncer? La Ciencia Tiene una Respuesta

Un nuevo estudio señala que la creatina, suplemento célebre en los gimnasios, podría tener efecto contra el cáncer

¿Creatina sirve contra el cáncer?¿Creatina sirve contra el cáncer? Foto: Pexels

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La creatina, famosa en los gimnasios, podría tener un papel en la lucha contra el cáncer. Un estudio sugiere que activa células inmunes clave. Conoce más sobre esta investigación.

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