Suman 21 Muertes y 709 Casos de COVID-19 en lo que Va de 2026 con Epicentro en CDMX

Hubo un repunte del SARS-CoV-2 durante las últimas semanas que coincide temporalmente con concentraciones masivas y festejos recientes por el Mundial 2026

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Se Registra Repunte de 137 Nuevos Casos de COVID-19 del 28 de Junio al 4 de Julio

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

21 muertes y 709 casos de COVID-19 en 2026, con la CDMX liderando contagios. Las cifras son menores que en 2025, pero no bajemos la guardia. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+