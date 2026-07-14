Suman 21 Muertes y 709 Casos de COVID-19 en lo que Va de 2026 con Epicentro en CDMX

En el transcurso de este 2026 se han registrado 21 muertes por COVID-19, así como 709 contagios, con un epicentro del virus en la Ciudad de México, según informes de la Secretaría de Salud.

Durante lo que va del año, las autoridades reportaron un alza de la curva epidémica de casos confirmados del SARS-CoV-2 en el país. No obstante, las cifras son menores que las de 2025.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hubo un repunte del coronavirus durante las últimas semanas, elevando la positividad al 17.8% a nivel nacional. De hecho, durante la reciente semana epidemiológica 26, el índice de positividad por virus respiratorios creció 4 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.

Según la Dirección Nacional de Epidemiología, en lo que va de este año, la Secretaría de Salud ha contabilizado 709 casos confirmados y 21 defunciones.

Al revisar el mapa de la República, la capital del país se consolida como el epicentro del alza y encabeza las cifras con el 37.4% de los contagios confirmados, sumando un total de 265 casos.

Pero al comparar la curva epidémica de casos del 2026 con los últimos 6 años, el número de casos positivos se mantiene como el escenario con menor incidencia desde el inicio de la pandemia en el país, y 87% menor respecto a esta misma semana, pero del año pasado.

¿Cuáles son los estados con más casos?

Estado de México con 73 casos

Hidalgo, con 72

Jalisco, con 40

Zacatecas, con 37

Aguascalientes, con 27

Este incremento, especialmente en la capital, coincide temporalmente con concentraciones masivas y festejos recientes por el Mundial 2026.

En cuanto a las defunciones:

Hidalgo reporta 6 fallecimientos

La Ciudad de México reporta 3

Chihuahua y Guanajuato, 2 decesos cada uno

Las autoridades recuerdan a la población mantener las medidas básicas de prevención, como el lavado de manos y el aislamiento voluntario en caso de presentar síntomas respiratorios, para evitar que la tendencia continúe al alza.

ASJ

Con información de Farah Reachi