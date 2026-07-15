No Hay Detenidos del Ataque Armado contra la Regidora María de Jesús Quijada en Tecate

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas dos líneas de investigación por el ataque armado contra la regidora de Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, y su esposo, Jesús Pereida Ruiz, quien perdió la vida tras la agresión.

De acuerdo con la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, la evidencia recabada hasta el momento apunta a que la agresión fue un ataque directo y planeado contra las víctimas.

Las investigaciones establecen que la regidora y su familia se disponían a salir para asistir a la graduación de una menor cuando fueron atacados por sujetos armados en el fraccionamiento La Hacienda, en Tecate.

La Fiscalía informó que actualmente trabaja sobre dos líneas de investigación, aunque no reveló mayores detalles para evitar comprometer las diligencias.

Localizan calcinado el vehículo de los agresores

Como parte de los operativos desplegados tras el ataque, las autoridades localizaron el vehículo presuntamente utilizado por los agresores, el cual se encontraba calcinado.

Además, durante la noche se llevaron a cabo diversos cateos relacionados con la investigación. Hasta el momento, la FGE confirmó que no existen personas detenidas por el homicidio de Jesús Pereida y el ataque contra la regidora.

¿Cuál es el estado de salud de María de Jesús Quijada?

De acuerdo con información proporcionada por la familia, la regidora María de Jesús Quijada se encuentra en estado crítico, pero estable, mientras continúa hospitalizada debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

Una hija de la funcionaria también resultó lesionada durante la agresión armada. Previamente, el padre de la regidora había informado a medios locales sobre la presencia de su nieta al momento de los hechos.

El senador Gerardo Fernández Noroña también confirmó públicamente el fallecimiento de Jesús Pereida y señaló que la regidora permanecía grave tras el ataque.

La Fiscalía General del Estado continúa con el análisis de la evidencia recabada, así como con las investigaciones para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

APG