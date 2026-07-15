No Hay Detenidos del Ataque Armado contra la Regidora María de Jesús Quijada en Tecate

La FGE sigue dos líneas de investigación por el ataque contra la regidora María de Jesús Quijada y su esposo, el vehículo de los agresores fue localizado calcinado.

FGE Baja CaliforniaFoto: N+

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Regidora María Quijada en estado crítico tras ataque armado en Tecate. La FGE sigue dos pistas, pero aún no hay detenidos. Conoce los detalles.

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