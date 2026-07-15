Dos Hombres Detenidos en Bahía de Kino a Bordo de Vehículo Robado en Hermosillo, Sonora

Lo que parecía un paseo a Bahía de Kino terminó con la detención de dos hombres, luego de que policías municipales los sorprendieran circulando en una camioneta que había sido robada días antes en el sur de Hermosillo.



José Agustín "N", de 26 años, y José Omar "N", de 32, fueron interceptados alrededor de las 12:00 horas del martes sobre la calle Mar de Cortés, a la altura del poste 118, en la comisaría de Bahía de Kino.

El vehículo había sido sustraída en la colonia Villa Hermosa de Hermosillo

La unidad asegurada es una camioneta Honda CR-V modelo 2008, color plata, la cual contaba con reporte de robo desde el pasado 13 de julio, cuando fue sustraída en el cruce de la calle Cruz Gálvez y bulevar Libertad Libertad, en la colonia Villa Hermosa.



Tras confirmar que el vehículo era robado, los agentes municipales aseguraron a los dos ocupantes y recuperaron la camioneta, para ponerlos, junto con la unidad, a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.