Dos Hombres Detenidos en Bahía de Kino a Bordo de Vehículo Robado en Hermosillo, Sonora

Policías municipales detuvieron a 2 hombres en Bahía de Kino luego de detectar un vehículo que había sido robado días antes en la colonia Villa Hermosa de Hermosillo, Sonora.

Dos Hombres Detenidos en Bahía de Kino a Bordo de Vehículo Robado en Hermosillo, SonoraDos Hombres Detenidos en Bahía de Kino a Bordo de Vehículo Robado en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Un paseo que terminó en arresto: Dos hombres detenidos en Bahía de Kino con una camioneta robada en Hermosillo. Conoce los detalles de esta operación policial.

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