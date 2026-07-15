Perro es Apuñalado por un Hombre en la Colonia Guadalupe Montenegro, en El Salto

Un hombre de 22 años apuñaló a un perro en la colonia Guadalupe Montenegro, en El Salto, por lo que fue detenido por policías

DetenidoUn hombre atacó a un perro con un cuchillo en El Salto. Foto: Policía Metropolitana

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En la colonia Guadalupe Montenegro, un joven apuñaló a un perro. Gracias a la intervención de la policía, el agresor fue arrestado y el perro está siendo tratado. Esperamos actualizaciones.

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