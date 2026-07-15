Perro es Apuñalado por un Hombre en la Colonia Guadalupe Montenegro, en El Salto

Un hombre fue detenido por atacar a un perro con un cuchillo de cocina, en la colonia Guadalupe Montenegro, del municipio de El Salto, luego de que vecinos de la zona llamaron a las autoridades para hacer el reporte tras ser testigos del hecho.

Policías de El Salto estaban realizando un recorrido de vigilancia sobre las calles Benito Juárez y Las Torres, cuando una persona les señaló a un hombre identificado como Joel ‘N’, de 22 años, quien momentos antes, había apuñalado a un perro.

Al realizar una inspección en la zona, los oficiales detectaron a Joel, y cerca de él, había un cuchillo tirado, con el que cometió la agresión; incluso había rastros de sangre.

El perro fue llevado a un hospital veterinario

Cuando los uniformados revisaron al perro, se dieron cuenta de que necesitaba atención de inmediato, por lo que lo llevaron a un hospital veterinario para una intervención quirúrgica.

Joel ‘N’ fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para ser investigado por el delito de maltrato animal.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha informado el estado de salud del perro que fue herido, sin embargo, se espera que las autoridades informen el desarrollo de este suceso.